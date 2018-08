4 La respuesta de Rocío Flores

Rocío Flores decidió morderse la lengua y no dar su opinión sobre lo que se dijo en el programa ‘Lazos de sangre’, como que su padre Antonio David nunca ha caído en gracia a la familia Mohedano o algo que tampoco gustó a la joven fue que no tuvieran en cuenta el testimonio de su tía abuela Gloria: “Por cierto, tengo una tía abuela que se llama Gloria, de la cual yo sí me acuerdo y tengo mucho que agradecerle porque es la viva imagen de mi abuela”.