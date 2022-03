El nombre de Rocío Flores ha sonado con mucha fuerza durante los últimos meses. Se ha convertido en uno de los personajes más punteros de la crónica social. Este hecho le habría permitido ampliar su carrera en televisión. Sin embargo, este paso definitivo en su carrera se ha visto truncado después de no llegar a un acuerdo con la productora. Hace unas semanas saltó la noticia de que Rocío Flores había fichado por el programa de Sonsoles Ónega. Estaba previsto que la joven se convirtiera en una de las colaboradoras estrella de ‘Ya son las ocho’. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha estado en negociaciones con Unicorn TV, la productora del programa, durante unas semanas. Sin embargo, no ha llegado a un acuerdo, por lo que se cancela su fichaje.

Rocío Flores se cae del plantel de colaboradores estrella de ‘Ya son las ocho’

La joven comenzó su andadura en televisión cuando acudió a defender a su padre en ‘Gran Hermano VIP’. Después vendría su participación en ‘Supervivientes‘ y, en plena emisión de la docuserie de su madre, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, se consolidó su fichaje en ‘El programa de AR’, donde acude semanalmente. Sin embargo, parecía que iba a consolidar su relación con la productora de Ana Rosa Quintana (Unicorn TV pertenece a ella) con la doble participación semanal en dos de sus programas. Algo que finalmente no se ha podido llevar a cabo, ya que no han llegado a un acuerdo, tal y como ha desvelado ‘Fórmula TV’. Pero, ¿cuál ha sido el motivo? Lo cierto es que no han trascendido muchos detalles de la cancelación de este fichaje.

A pesar de esto, hay que tener en cuenta que en ‘Ya son las ocho’ trabaja Marta Riesco, la actual pareja de Antonio David Flores y su puesto cada día está más consolidado. Mientras que ‘En el programa de AR’ no le dan protagonismo a Marta Riesco, en el espacio de televisión de las tardes presentado por Sonsoles Ónega sí. Esto podría haber hecho que Rocío Flores declinara el contrato de participar en el programa y poder coincidir con la nueva novia de su padre en los platós de televisión.

Las palabras con las que la joven «reniega» de Marta Riesco

De hecho, Rocío Flores ya dejó constancia de que no quería saber nada de Marta Riesco. «Ahora hemos hablado de su relación con Marta, pero no sé si están. No quiero saber absolutamente nada de la relación que tengan, es una cosa en la que no me voy a meter por lo menos ahora públicamente. Marta también trabaja en este programa, si quiere decir algo que baje y que lo diga. No quiero saber nada de Marta», dijo hace unas semanas en su regreso a ‘El programa de AR’ tras su operación de pecho que la obligó a mantenerse alejada de la pequeña pantalla.

