Rocío Flores se convirtió en uno de los fichajes estrella de la pasado temporada de ‘El programa de Ana Rosa‘. La hija de Antonio David Flores pasaba a comentar la actualidad de ‘Supervivientes’ cuando la emisión del documental de su madre, Rocío Carrasco, estaba en boca de todos. La joven volverá este septiembre a ocupar su silla en el magacín matinal de Telecinco.

La confirmación llega a través de una nota de prensa de la cadena donde se indica que Rocío Flores continuará en el ‘Club Social’. Isa Pantoja también sigue una temporada más en el programa que es fiel a sus habituales: Alessandro Lequio, Cristina Tárrega, Bibiana Fernández y Antonio Rossi, entre otros. Este lunes, regresa el espacio tras las vacaciones estivales con Ana Rosa Quintana al frente.

Esta temporada promete ser movida en los platós de Mediaset donde seguro que Rocío Flores contará con su cuota de protagonismo. La segunda entrega del documental de su madre está a punto de estrenarse. Al igual que pasó con la primera, ella no tiene previsto comentar este tema, aunque durante sus intervenciones en televisión sí que realizó un llamamiento en su momento a su progenitora para que se pusiese en contacto con ella.

La joven regresa a la carga renovada tras un verano en el que ha desconectado por completo. Su novio, Manuel Bedmar, ha sido un gran apoyo en este último año de sobreexposición mediática en el que también ha vivido la participación de Olga Moreno en ‘Supervivientes’. La sevillana finalmente se coronaba como la ganadora de esta última edición del reality más extremo de Mediaset.

La familia de la recordada Rocío Jurado continúa generando un gran interés mediático. Mucho se está especulando sobre lo que Rocío Carrasco descubrirá en la segunda parte del sonado documental que consta de nueve episodios. Esta vez, está centrado en la familia Mohedano, pero también hablará del matrimonio de su madre con José Ortega Cano.

La preocupación de Ortega Cano

El diestro no ha dudado en tomar medidas cautelares ante la próxima emisión donde parece que su imagen podría salir mal parada, tal y como se ha venido diciendo en los distintos platós de Mediaset. «José se encuentra mal por lo que está ocurriendo, por lo que está escuchando, no entiende esos ataques. Está fuerte porque tiene la conciencia muy tranquila», afirmaba recientemente su abogado a ‘Vanitatis’.

«Está siendo objeto de estudio y lo llevamos bastante avanzado. Creo que tenemos un soporte jurídico importante, aunque es complejo y es en lo que estamos trabajando. Me gustaría que me comprendiera que no puedo adelantar ni concretar más datos por cuestiones obvias de funcionamiento en la defensa del caso. Cuando ya esté plasmado e interpuesto en el juzgado podré dar más explicaciones. Jurídicamente es un asunto interesante», añadía.