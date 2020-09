Tras superar el coronavirus, Roberto Leal vuelve al plató de Pasapalabra para seguir adelantando presentado en concurso de Antena 3

A finales del mes de agosto, Roberto Leal tuvo que coger la baja médica después de dar positivo en coronavirus. El presentador se vio obligado a ausentarse de ‘Pasapalabra‘ y fue Manel Fuentes quien lo sustituyó durante los programas en los que Roberto no pudo ponerse al frente del concurso de Antena 3. Ahora, tras varias semanas en casa pasando la cuarentena y esperando a que el test diera negativo, por fin vuelve a las instalaciones de Atresmedia para volver al trabajo. Así mismo lo ha anunciado él a través de sus redes sociales, donde ha ido contando cómo se encontraba pasando la cuarentena en casa tras su positivo en coronavirus.

Roberto Leal ha pasado unas semanas en casas tras dar positivo en Covid-19

Con una fotografía en las puertas de las instalaciones de Atresmedia, en Madrid, donde se graban los programas de ‘Pasapalabra’, Roberto Leal ha anunciado la feliz noticia: «¡Vuelta al cole! ¡Muchísimas gracias a todos por el cariño recibido! ❤️❤️❤️ A mi familia, amigos, compañeros, personal sanitario y a @fuentes_manel por estar al pie del cañón durante mi ausencia. Al lío de nuevo. ¡Cuidaros mucho!», ha escrito en la publicación. Además de la vuelta al trabajo, esto supone una feliz noticia debido a que Roberto Leal ya ha superado el coronavirus, una enfermedad que ha supuesto la muerte de miles de personas desde el inicio de la pandemia a finales de febrero.

Tras anunciar su regreso a la tele, son muchos los comentarios que ha recibido dándole su apoyo tras superar la enfermedad. «Felicidades! Qué alegría que ya estés bien!», «Me alegro que ya estés recuperado, se te echaba de menos», «Me alegro mucho se te echaba de menos❤️❤️❤️» o «Enhorabuena que se haya acabado,la pesadilla,soy una admiradora tuya,eres genial😀😀» han sido algunos de los comentarios que ha recibido en la publicación donde ha anunciado su vuelta al trabajo.

Ha estado un par de semanas en casa recuperándose

Fue el pasado 31 de agosto cuando Roberto Leal anunció, también a través de sus redes sociales, que había dado positivo en coronavirus. «A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, @pasapalabra sigue on fire. Mi compañero @fuentes_manel será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza», escribió por aquel entonces anunciando la noticia. Dos semanas después y ya completamente recuperado vuelve a coger los mandos del concurso de la tarde ‘Pasapalabra’.