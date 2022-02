Paula Ribó, la catalana más conocida por el nombre de Rigoberta Bandini, es una artista multidisciplinar. Después de ejercer como cantante, actriz, guionista, directora de teatro o actriz de doblaje, ahora se mete en un nuevo reto profesional: el de escritora. La joven publicará su primera novela, que lleva por título ‘Vértigo’, el próximo 7 de abril de la mano de Aguilar, uno de los sellos de la empresa literaria Penguin Random House.

La novela, que ya se encuentra en preventa en multitud de webs de venta de libros, se define como “una profunda autoficción donde la autora nos muestra de forma intimista lo que se siente al decidir llevar a cabo un cambio de vida”. Hay que tener en cuenta que se trata de un relato en el que se abordará la crisis de los 30.

La propia autora ha hablado del libro, afirmando que “es el retrato de una transición vital, de un momento en el que necesité saltar al vacío, como si mi cuerpo supiera la magnitud del cambio que me esperaba al otro lado. Tejí las emociones que me invadían y las fui entendiendo hilo a hilo, y me doy cuenta de que siempre son los mismos hilos los que me duelen, los que me satisfacen o los que me enervan. Mis grandes dramas se simplifican a tres colores primarios que se van combinando de formas diferentes”. Finalmente, añade que “de aquel vértigo salió este libro y en esa crisis es donde empecé a componer las canciones que me han cambiado la vida. Rigoberta ya es una parte de Paula. Rigoberta siempre ha estado en mí. Rigoberta somos un poco todas”.

Hay que recordar que la cantante, ahora reconvertida en escritora, partía como favorita para ganar el Benidorm Fest 2022, y por tanto representar a España en el Festival de Eurovisión con su canción “Ay mamá”. La canción, que también ha servido como banda sonora del programa ‘Montealto: Regreso a la casa’, protagonizado por todos los enseres que Rocío Carrasco ha sacado de un guardamuebles y que pertenecían a su madre Rocío Jurado, se ha convertido en todo un himno feminista en las redes sociales.

Vídeo: TVE

¿Quién es Rigoberta Bandini?

Paula Ribó nace en la ciudad de Barcelona en 1990, y desde muy pequeña empieza a interesarse por el mundo de la música y la televisión. Con solo 9 años interpreta un papel en la película de Disney ‘Bichos: Una aventura en miniatura’, y avanza a pasos agigantados, llegando a doblar 11 películas en el año 2002. Además, en este mundo del doblaje es muy reconocido por haber puesto voz a un personaje muy conocido de dibujos animados: Caillou. Pero no solo eso, sino que también cantaba la voz de la cabecera.

En su biografía, Rigoberta Bandini afirma que empezó a cantar con 6 años y que compuso su primera canción con 9, aunque su primer proyecto de banda musical no llegaría hasta 2011 cuando fundó The Mamzelles, que inició junto a dos actrices reconocidas en la pequeña pantalla. Se trata de Paula Malia, una de las protagonistas de la serie ‘Valeria’ en Netflix, así como Bárbara Mestanza, que ha participado en series diarias como ‘Amar es para siempre’ en Antena 3 y ‘Mercado Central’ en La 1.

En el sector interpretativo, Paula ha participado en distintas obras de teatro, llegando a actuar en un festival en México. Además, en el sector audiovisual, Paula ha realizado papeles en películas como ‘Searching for Meritxell’ (2015) y ‘Quién eres’ (2017), así como en series de televisión del canal público catalán como ‘Crackòvia’ y ‘Com si fos ahir’.

Pero el gran boom mediático de Paula llega en el año 2020, cuando decide montar su grupo musical Rigoberta Bandini. Es justo antes del confinamiento, el 28 de febrero de 2020, mientras estaba embarazada de su hijo, cuando publican su primer single: “Too many drugs”. Será con “In Spain we call it soledad” cuando la joven se vuelva viral en aplicaciones como Spotify, llegando a más de 200.000 escuchas mensuales.