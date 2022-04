El pasado viernes 22 de abril se anunció el final de ‘Cuéntame cómo pasó‘. Tras 22 temporadas, Televisión Española decidía poner fin a la serie española más longeva de la televisión. Más de 400 episodios, en los que la familia Alcántara ha vivido gran parte de los acontecimientos de la historia española más reciente. Y el destino ha querido que la noticia coincida en el momento en el que uno de sus actores principales, Ricardo Gómez, se encontrara ante la prensa.

Fue el mismo viernes cuando la plataforma Atresplayer Premium presentaba en Valencia la serie que estrenará próximamente: ‘La Ruta’. Y en el reparto principal se encuentra Ricardo Gómez, actor que interpretó a Carlos Alcántara a lo largo de 19 temporadas. Durante esta rueda de prensa, SEMANA tuvo la oportunidad de hablar con el actor sobre el final de la serie de RTVE, que supone para él y preguntarle si estará en ese final que ya se prepara.

SEMANA: Recientemente hemos podido saber la noticia del final de ‘Cuéntame cómo pasó’, la serie en la que empezaste en este mundo. ¿Cómo te tomas la noticia?

Ricardo Gómez: Bueno, estaba en medio de la rueda de prensa, por lo que todavía no he podido hablar con nadie. Pues ya me enteraré bien. Lo tomo como que todo proceso artístico tiene que tener un principio y un final, y con mucha pena de habernos acompañado durante tanto tiempo. Un proyecto tan especial, y tan especial para mí, pero que creo que encontrará su plenitud como proyecto artístico una vez que se cierre y que se pueda mirar con una perspectiva.

S: ¿Cómo viviste que en el último episodio, emitido este jueves, pusieran un doble para interpretar a Carlos?

R. G.: Yo al final no soy el dueño del personaje. Son totalmente libres de hacer lo que consideren, claro.

S: ¿Volverías al final de ‘Cuéntame’?

R. G.: Si me lo proponen, ya veremos, claro. Eso no depende de mí, depende de ellos.

