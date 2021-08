El colaborador ha cargado contra la joven después de que esta reprochase a Carmen Borrego por haberlo perdonado.

Kiko Hernández ha lanzado un duro mensaje a Alejandra Rubio después de que esta reprendiese a Carmen Borrego en ‘Viva la vida’ por haber hecho las paces con él. El colaborador no entiende por qué la hija de Terelu ha criticado a su tía después de que enterrase el hacha de guerra con su excompañero de ‘Sálvame’ durante la emisión de ‘La última cena’, donde concursaron juntos.

«Perdonas a quien te humilla», le decía la joven a la malagueña en el programa de Emma García. «Yo no entiendo cómo Kiko puede seguir faltando el respeto así. Sin ningún motivo, humillando porque es innecesario, además. Te ha humillado y luego te insulta», aseguraba. «Dejas que te humillen y encima pides perdón», le reprochaba con dureza. «¿Cuál es el siguiente paso?, ¿Qué más te tiene que hacer? Yo entro a cualquier sitio y me tratan así y digo: ‘Hasta luego’», añadía. Estas palabras han hecho mella en Kiko Hernández, quien ha dejado claro que nunca ha humillado a ‘Potota‘, como suele llamar a Carmen Borrego.

«Tú acabas de llegar a este mundo»

Así, ha lanzado un mensaje muy contundente a la joven. «Te quiero decir una cosa, Alejandra. Y no lo voy a hacer desde el cabreo. Tú acabas de llegar a la televisión y nosotros llevamos aquí muchísimos años. Llevo ya 21 años en televisión… Me gustaría decirte que lo que hacemos aquí es muy complicado y muy difícil. Tú acabas de llegar a este mundo, te sientas, hablas de tu familia, de tu madre, de Carmen Borrego… Pero con eso no basta. Aquí llevamos 12 años y hay que atrapar al espectador cinco horas todos los días, y no te puedes permitir ni un respiro. ¡Ni uno! Porque te tomas un respiro y la audiencia se va a otro lado», decía.

«Llevamos 12 años aquí. Te lo digo porque el día de mañana, dentro de cinco o diez años, nos podemos sentar a hablar de televisión. Yo sí me puedo considerar un experto porque llevo aquí más horas que Mayra Gómez Kemp. ¡Y mira que hizo programas de televisión! Pero he hecho tantas horas, tantas horas… he vivido tanto y he aprendido de gente tan grande, entre los que incluyo a tu madre y a tu abuela, que se me caería la cara de vergüenza de decir a un profesional de toda la vida: ‘Estás humillando’, ‘Vaya mierda de trabajo’. O afearle la conducta a mi propia tía, que de siente muy a gusto con ella misma y con formar parte de nuevo de la familia de ‘Sálvame«, añadía.

«Me gustaría que entendieras que esto es un show»

«Ella tenía un encontronazo muy fuerte conmigo. Lo hemos arreglado, gracias a Dios. ¿Por qué tienes que venir tú… una niña de 18 años, a decirle algo a una señora de 56? Yo entiendo que te duela, que no te guste y que ciertas palabras respecto a tu madre o tu tía te puedan molestar. Pero me gustaría que entendieras que esto es un show. Y que de esto hemos participado absolutamente todos. Recuerdo programas en los que tu abuela, María Teresa Campos, tenía a un señor al lado llamado Coto Matamoros y este señor tenía que decir que mi compañera Lydia Lozano tenía que tirarse de los pelos del pubis para llorar por el tema de Ylenia. Entonces todos se reían. Y tu abuela disfrutaba, se reía, hacía chistes….».

Con el semblante serio y sin dejar de mirar a la cámara, Kiko Hernández seguía adelante con su mensaje a Alejandra Rubio. «Humillar es otra cosa mucho más allá. Hay que ir a las fuentes. Primera regla del periodismo y RAE, la Real Academia Española, que tiene un diccionario estupendo y lo puedes mirar. Ahí te explica lo que es humillar… Y lo último, a ver cómo te lo digo. Es muy fácil criticar cuando lo tienes tan fácil en la vida. Mira lo que hay a tu alrededor», insistía.

A continuación, hacía un repaso de las experiencias de sus compañero de ‘Sálvame’. «Kiko Jiménez… lo que ha hecho para ganarse la vida y para estar aquí sentado. Se lo ha currado como nadie. Lydia Lozano, no te puedo decir. Carlota Corredera, desde que empezó y mira dónde ha llegado. Kiko Matamoros: empezó siendo representante, se pisó todos los ‘Tómbolas’. Hizo absolutamente de todo», sentenciaba. «Laura Fa: se tuvo que hacer un ‘reality’ para ocupar un puesto en este programa. Anabel Pantoja: dirás lo que quieras. La sobrina de quien quieras. Pero se lo curra todas las santas tardes aquí. Le ponen vídeos y se lo tiene que comer de su familia».

«Te han sentado aquí porque te llamas Campos»

«Tú has tenido la suerte de haber salido de Terelu Campos y te han sentado aquí», explicaba, indignado. «¡Y ya está, contrato firmado! ¿Por qué? Porque te llamas Campos. Que está muy bien y no te lo critico. Cuando tú estabas mamando nosotros estábamos sudando la gota gorda para poder conseguir este puesto de trabajo. ¡Déjanos tranquilos! Piensa en la gente de tu generación. ¿Cuántos de tus amigos trabajan para ganar 1.000 euros al mes? Eso es lo que tú ganas en un día o en un fin de semana. Hay gente de tu generación que para ganar 1.000 euros al mes se dejan las pelotas y se levantan a las 7 de la mañana y trabajan hasta las nueve de la noche… Para ganar 1.000 euros. Lo que ganas tú por cruzar las piernas y decir: ‘Hay, humillan a mi tía y no entiendo lo que hacen’. Humillar es otra cosa. Utiliza bien el lenguaje. Humillar es lo que hacía el novio que tenía tu madre».

«Dale las gracias a tu madre porque me comprometí con ella por equis motivos a que yo jamás iba a decir nada malo de ti. Y creo que lo estoy cumpliendo, porque si no el tono sería otro. Y lo que prometo lo cumplo», zanjaba. «Y espero que sigas aprendiendo».

Kiko Matamoros salía en defensa de la joven, a la que considera «mi ojito derecho de las colaboradoras de televisión». Alegaba que su intervención «tiene mucho interés» y que «está haciendo espectáculo y lo sabe. Además, está defendiendo a su madre». Por su parte, Carlota Corredera le echaba en cara ser «muy cañero con su familia, muy cañero con Carmen».

Kiko Hernández pide perdón a Terelu Campos

El colaborador lanzaba entonces un alegato a favor de Carmen Borrego, con la que no piensa tener más guerras. Incluso la ha llamado en directo para confirmarle su entrega: «¡Potota, te quiero, te adoro y te como los huesos!», gritaba. «Se acabó Potota y a partir de ahora eres «Free Potota» y el espectáculo siempre debe continuar. Un beso para todos. Tengo que echarme al suelo y decirte que eres lo más grande que ha parido madre».

Por último, pedía disculpas a Terelu. «Podría seguir la guerra con Terelu Campos, pero ayer hablé con una amiga y me dijo: Que nunca se te olvide lo que Terelu hizo por una persona muy especial para ti. Y yo, Terelu, no tengo nada más que decir… No tengo nada en tu contra. Todo lo contrario. Si tengo que poner una balanza las veces que he encontrado tu apoyo y tu cariño han sido miles de veces. ¿Que me he portado mal contigo este último año? Te digo que sí. Podría decirte que me he portado como un hijo de… Lo siento mucho, te pido disculpas y no tengo nada más que decir», terminaba.