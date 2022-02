Este viernes, el plató de ‘Sálvame‘ ha sido testigo de una situación dantesca. Como poco, llamativa. Magdalena, hermana de doña Ana, -madre de Isabel Pantoja– ha visitado el programa para someterse a un polígrafo y responder a las acusaciones que se han hecho sobre ella. ¿Ha filtrado las fotografías de Bernardo Pantoja en el hospital? La sevillana se ha sentado ante Carlota Corredera y Conchita Pérez para contestar a las interrogantes sobre estas cuestiones. Lo que no imaginaba es que la poligrafista determinaría que «miente» sobre las instantáneas que han circulado sobre el padre de Anabel Pantoja. Entonces, ha perdido los nervios y ha arrancado a llorar, desconsolada.

Sin poder reprimir las lágrimas, la tía abuela de Anabel negaba de manera rotunda haber mentido: «Lo juro por mis hijos de mi alma. Que me caiga redonda al suelo. ¡Eso no puede ser, no puede ser! ¡Yo no hecho fotos, por Dios! Conchita, vuélvemelo a hacer, por Dios te lo pido! ¡No, por Dios!». Era incapaz de recuperar la calma. Los colaboradores intentaban tranquilizarla. Corredera se dirigía a ella para intentar repetirle la pregunta: ¿Tu o tu marido….?». Ante los sollozos de la sevillana, insistía: «Escúchame, Magdalena. A Conchita no le reclames nada…. A Conchita la dejamos la margen Conchita hace su trabajo». La invitada parecía al borde del colapso: «¡No me lo hagáis, por Dios! ¡Conchita, por Dios!», suplicaba. Culpable o no de haber filtrado fotos de su sobrino, daba verdadera pena verla fuera de sí.

Carlota Corredera le pedía un poco de serenidad: «Quiero que dentro de las circunstancias te tranquilices un momento». Acto seguido volvía al tema que ocupaba la visita de Magdalena: «Escúchame un segundo, por favor… Me están diciendo que hay un paparazzi que se ha puesto en contacto con el programa para decir que tu marido y tú a los 15 minutos de abandonaseis el hospital le llegaron esas fotos. Eso es así. Y hay más para ponerlas a la ventas». Magdalena, aún en plena crisis de ansiedad, le contestaba: «Que lo demuestren por favor», a lo que Corredera cargaba: «A lo mejor lo ha hecho tu marido a sus espaldas».

Las redes se vuelcan con la hermana de doña Ana

Muchos usuarios en las redes no han tardado en percatarse de la frialdad con la que se estaba comportando la de Vigo. «Qué necesidad tenéis de hacer sufrir a una señora de esa edad con un polígrafo que le va a dar un infarto por vuestra culpa» o «Haciendo gala de su doble filo, luego te pones la bandera del feminismo, clasista eso sí, alguna mujeres no pasa nada por machacarlas en directo» eran algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter.

El Falso Feminismo de Salvame, viendo el estado de Magdalena (Mas allá de que diga o no la verdad) y, con Carlota Femist Supreme a la cabeza, siguen el programa "Pasemos a la siguiente pregunta" Pero vamos, el momento hablar por si solo y su "Ayuda" a una PERSONA en el momento — Ángeles (@ngeles29903027) February 25, 2022

Carlota, a la que tantas veces hemos visto emocionarse ante las cámaras por asuntos relacionados con Rocío Carrasco, en esta ocasión se ha mostrado bastante aséptica con su invitada. Magdalena seguía erre que erre insistiendo en su inocencia: «¡Que me muera aquí, que se mueran mis hijos, mis nietos! ¡Eso no, por Dios! ¡Os juro que eso para mí es sagrado!». Carlota no perdía la calma ante tan dramática estampa. «Vamos a ver, Magdalena… Es muy difícil continuar en estas circunstancias. A ver, a ver…». Magdalena no hallaba sosiego y juraba «por mi madre que está en la gloria» que ella no ha vendido fotos de Bernardo Pantoja.

La tía abuela de Anabel Pantoja ha estallado en llanto en pleno directo

Carlota Corredera procuraba seguir adelante con la sección del polígrafo: «No quiero, de verdad, que te lleves ningún disgusto». «Si lo llego a saber no vengo», le replicaba su invitada. La gallega volvía a intervenir: «Has aceptado hacerte un poli y el poli tiene un veredicto. Y yo lo que no quiero es que digas aquí ni que te mueras aquí ni que se mueran tus hijos… Has aceptado dos preguntas. Te vamos a formular la siguiente: ¿Estaba Bernardo Pantoja compinchado contigo para hacer un reportaje en la playa y demostrar a Anabel que sí podría haber ido a su boda? No contestes. Me voy con los perros. Los compañeros se quedan contigo». Y dejaba a Magdalena en su asiento mientras se alejaba de ella para dirigir sus pasos hacia donde se encontraba Hugo Pesquera, responsable de la sección de mascotas.

Ahora cambie de cuatro al circo de sálvame un momento y la Carlota Corredera le está haciendo pasar un momento a una mujer terrible y la la Carlota no se inmuta es casquémoslo — Charo Mendez (@CharoMendez3) February 25, 2022

«Nunca había vivido una reacción así a una pregunta del poli», soltaba Carlota, a la vez que caminaba hacia el lugar donde se encontraba su compañero. «Qué complicada la tarde». Todo esto sucedía y en las redes los usuarios dictaban sentencia con comentarios como «Ahora cambie de Cuatro al circo de Sálvame un momento y la Carlota Corredera le está haciendo pasar un momento a una mujer terrible y la Carlota no se inmuta», «No me está gustando un pelo el trato hacia esta mujer. La mujer está fatal y es EVIDENTE que no ha vendido la puta foto. Esto es inaceptable @salvameoficial» o «¿Carlota Corredera eres tú feminista? Con ese cuadro que tienes delante de ti llorando esa mujer».

Magdalena abandona el plató de ‘Sálvame’ tras sufrir un ataque de ansiedad

Pasados unos minutos, Corredera explicaba que Magdalena se había marchado ante su estado de nervios: «Magdalena ha tenido que abandonar el plató, creo que ha tenido una crisis de ansiedad. Nosotros y los servicios médicos hemos decidido que abandone el plató y esta reacción no es lo que esperaba el programa en ningún momento. Claro, Conchita se ha quedado con mal cuerpo, pero nos estaba explicando que a realizando esta pregunta hasta en seis ocasiones». Por último, terminaba la sección del polígrafo sin la presencia de Magdalena y se concluía que en la segunda pregunta que le hicieron «ha dicho la verdad».