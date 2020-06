Belén Esteban volvía este sábado a pisar un plató de televisión después de casi cuatro meses de confinamiento. Un esperado regreso que terminó de la forma más insospechada. La de Paracuellos protagonizó una tremenda bronca con Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’. El presentador no vio con buenos ojos las declaraciones de la colaboradora que se posicionó muy crítica con la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria del coronavirus. «No soy embajadora de nada ni de nadie, pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura». Las redes sociales se convirtieron en un auténtico hervidero de comentarios cuando, finalmente, el de Badalona abandonó el plató y se negó a seguir entrevistando a su compañera.

«¿Te has dado cuenta que has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una Cayetana? Vamos a hablar de lo que sabemos», le decía enfadado. Además, Jorge Javier se mostraba totalmente indignado ante la posición de Belén quien decía que muchas de sus amistades lo estaban pasando muy mal. «Ya está bien por favor, tú no lo has vivido de manera única. Hay gente que ha sufrido mucho más que tú y por eso, por respeto, me estoy callando. ¿Te ha quedado claro? Aquí lo hemos pasado todos muy mal, no me gusta que haya gradación», indicaba.

Jorge Javier se convierte en meme

Las redes sociales se llenaron de memes, comentarios y también se generó un acalorado debate sobre quién había estado mejor. Muchos compartían la visión de Belén y criticaban a Jorge Javier Vázquez, la imagen del presentador comparándole con el dictador norcoreano Kim Jong-un fue una de las que corrió como la pólvora en Twitter. Asimismo fueron muchos los que le acusaron de falta de profesionalidad ya que él era el responsable de conducir el programa y finalmente decidió abandonar el plató sin haber terminado su trabajo. Fue entonces cuando Lydia Lozano concluyó con la entrevista.

Uno de los más críticos fue Javier Negre. El periodista mostró su más firme apoyo hacia la colaboradora y aseguró que había sido «atacada por Jorge Javier». Añadía que le gustaría saber qué le había hecho ir a por uno de sus principales «baluartes». También hubo muchos tuiteros que suscribían el discurso de Belén cuando aseguró que el sector sanitario lo había pasado muy mal y no había contado con los medios necesarios. Y es que afirmó que le parecía vergonzoso que su marido, Miguel Marcos -técnico sanitario como conductor de ambulancias- y sus compañeros tuvieran que pagar por hacerse la prueba del COVID.