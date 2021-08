«Tú me has dicho que soy interesado, que era fan de tu prima por interés», le echaba en cara el colaborador de ‘Viva la vida’.

A raíz de que Kiko Rivera se sentara en ‘Cantora: la herencia envenenada’, Sylvia Pantoja volvió a salir a escena para hablar largo y tendido de sus desavenencias con Isabel Pantoja. Entonces, antes de pasar por ‘Supervivientes’, la prima de la tonadillera reconocía que se sentía dolida después de que Luis Rollán le hubiera dado la espalda por tomar perdido por la cantante y romper con su amistad. Después de muchos años, la exsuperviviente y el colaborador de ‘Viva la vida’ se han vuelto a ver las caras y han protagonizado una reconciliación llena de reproches y lágrimas.

Sylvia Pantoja y Luis Rollán volvían a verse las caras después de 12 años. Un período de tiempo en el que ambos han vivido una vida llena de altibajos y en la que la concursante de ‘Supervivientes 2021’ tuvo que aguantar el no ser invitada a la boda de su amigo por culpa de que este priorizó que Isabel Pantoja estuviera cómoda en la misma. «Nunca he hablado públicamente mal de ti y tú me has dicho que soy interesado, que era fan de tu prima por interés«, le echaba en cara el colaborador de ‘Viva la vida’.

Sylvia Pantoja negaba que esto fuera cierto e insistía que llamar a una persona interesada no era insultar. «No me invitaste a la boda por Isabel, no voy a confiar en ti», le decía la cantante, que se levantaba a darle un abrazo al sevillano. Sin embargo, lejos de llegar a buen puerto, ambos comenzaron a protagonizar un tenso cara a cara que acabó con la que fuera concursante de ‘Tu cara me suena’ a lágrima viva. «La he apoyado y la he querido, me dolió el distanciamiento con ella. Estás monísima y muy guapa», le espetaba Rollán para intentar que las aguas llegaran a su cauce. Finalmente, ambos se fundieron en un cálido abrazo y el colaborador no podía evitar acordarse de los padres de Sylvia Pantoja, a quienes le hubiera gustado presenciar esta nueva toma de contacto. Esto hacía que la cantante se emocionara al acordarse de sus progenitores que, por desgracia, ya no están con ella.

Sylvia Pantoja analiza qué significa el éxito para ella con una importante reflexión

Horas antes de presentar su último tema en ‘Viva la vida’, Sylvia Pantoja se abría en canal en sus redes sociales y compartía una importante reflexión con la que explicaba que, para ella, el éxito residía en saber quién eres y hacia dónde vas. «Es tener conciencia, sabiduría, decir las cosas que piensas con coherencia y con delicadeza, pero decirlas, no tener miedo a nada ni a nadie, no callar cosas o personas que te hacen sentir mal. Sentirte libre, feliz, en paz contigo mismo, vivir el día a día como si fuera el último, y rodearte de gente de tú misma vibra, positiva y con luz interior. Ignorar a l@s envidios@s porque ellos están en un nivel muy bajo de frecuencia y no aportan nada en esta sociedad, ellos mismos se hacen daño pero no lo saben, debido a su ignorancia», escribía en su cuenta de Instagram.