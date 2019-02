Cuatro meses ha durado el programa ‘Lo Siguiente’ en la parrillade TVE, que ha decidido cancelarlo debido a sus bajas audiencias. Una mala noticia para todos los trabajadores del formato, entre los que se encuentra Raquel Sánchez Silva, su presentadora.

Raquel Sánchez Silva se queda sin programa

Aunque la extremeña llegaba a la cadena pública con toda la ilusión del mundo para sustituir a Javier Cárdenas y su ‘Hora punta’, lo cierto es que no ha conseguido ni la mitad de la audiencia que tenía su predecesor, quedándose entre un 5 y un 7% del share.

De momento, ni Raquel ni las redes sociales del programa han confirmado la noticia y es que todavía tienen tiempo de sobra. Según ‘YoTele’, la despedida tendrá lugar en el próximo mes de marzo. Qué ocupará el espacio de ‘Lo Siguiente’ es un gran misterio, pues TVE aún no ha conseguido dar con un programa capaz de competir con ‘El Hormiguero’ (Antena 3), ‘First Dates’ (Cuatro), las diferentes ediciones de ‘Gran Hermano’ y ‘El Intermedio’ (La Sexta).

Si bien Javier Cárdenas montó en cólera al saber que su programa había sido cancelado, todo apunta a que Raquel se lo tomará con más filosofía y es que va a seguir formando parte de TVE gracias a ‘Maestros de la costura’.

Los problemas en el terreno profesional no son los únicos a los que la presentadora va a tener que hacer frente en las próximas semanas. El caso del fallecimiento de su primer marido, Mario Biondo, en enero de 2013, sigue abierto tras la insistencia de los padres del cámara italiano, que siguen luchando para esclarecer qué es lo que realmente le pasó. Una batalla a la que no están dispuestos a renunciar y durante la cual no han tenido reparos en atacar a Sánchez Silva que, por el contrario, prefiere guardar silencio.

