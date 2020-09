Raquel Mosquera no solo se ha convertido en fenómeno viral, sino que también en un hito televisivo por cómo dio paso a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco. Vea el vídeo

Hace ya varios meses que ‘Sálvame’ alargó su presencia en la parrilla de Telecinco tras la salida de ‘Pasapalabra’ de la cadena y ante la imposibilidad de llenar ese espacio que marcaba el cambio de la actualidad del corazón a la información general de Informativos Telecinco. Así, desde el plató de ‘Sálvame’ se corta la conversación rápidamente para dar paso a los Informativos de Pedro Piqueras, pero este martes la encargada de hacerlo ha sido Raquel Mosquera, algo que no se esperaba el presentador del prestigioso espacio de noticias.

La ocurrencia de que este hito televisivo sucediese fue del propio Jorge Javier Vázquez, que decidió de improvisto ceder su honor a Raquel Mosquera, invitada especial para opinar sobre la guerra de Antonio David Flores y Carmen Borrego. La peluquera, sin un ápice de vergüenza o reparos, no tuvo reparos en tomar el testigo del presentador y darle su personal toque para anunciar a la audiencia que ‘Sálvame’ terminaba y comenzaba la información más “seria”: “Vamos a dar paso a Pedro Piqueras, el gran Pedro Piqueras, uno de los grandes del telediario que lleva muchos años en nuestras televisiones. ¡Un besazo! Os dejamos con Pedro Piqueras”, decía resuelta la que fuera mujer de Pedro Carrasco, que se declaraba fan del presentador de Informativos Telecinco.

Las redes sociales no han podido pasar por alto la cara de asombro del propio Pedro Piqueras, que no sabía muy bien cómo responder ante tal arrebato de cariño inesperado de Raquel Mosquera. Como no podría ser de otra manera, pronto se convirtió en uno de los momentos más comentados de las redes sociales, haciendo que este vídeo se cuele entre lo más viral del día y es que el momentazo no tiene desperdicio alguno. Vea el vídeo.