3 «A mí nadie me llama sucia»

Belén Ro ha asegurado que siempre busca tener una bronca con alguien. «Ella me busca a mí. Ella es tan sucia que a la primera de cambio…», ha dicho Belén. Rápidamente Raquel ha saltado: «A mí nadie me llama sucia. Yo a ella no la he insultado».