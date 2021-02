«Le doy la razón a Kiko en muchas cosas, pero me duele esta situación y me parece que hablar así de su madre le va a pasar factura», ha afirmado.

Era uno de los testimonios que nos faltaba por escuchar sobre el conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Raquel Bollo ha vuelto a televisión y se ha pronunciado con rotundidad. Ha reconocido que no ha tenido la oportunidad de ver a su amiga, tampoco ha hablado con ella por teléfono, solo han intercambiado algunos whatsapps. «Me he comunicado con Isabel Pantoja, pero no quiere hablar nada de la polémica con su hijo. Eso lo tengo que respetar». Además, ha señalado que no comparte muchas de las recientes actitudes de la artista y sorprendía lanzando la siguiente reflexión: «Ha perdido la cabeza».

Ha revelado en ‘Domingo Deluxe’ que sabe que es una situación muy difícil para la artista que ella no desearía vivir en sus propias carnes. «Cuando se encierra en la habitación está llorando más que Jeremías». Se trata de una guerra que implica a dos personas a las que lleva en el corazón: «Quiero a Isabel y adoro a Kiko. A pesar de todo esto, sigo pensando que Kiko es una estupenda persona y muy buen niño. Evidentemente, ¿lo está haciendo bien Isabel? Pues tampoco. Me da igual que sea verdad, puede estar cargado de razón, pero en privado. Ella es su madre y para ella es su hijo».

«Yo quiero ayudar y estar ahí. En las buenas y en las malas», subrayaba. Sin embargo, no aprueba la guerra mediática que está librando el DJ y así se lo advirtió: «Yo le dije a Kiko: ya que has hablado del tema económico, que quizás esté cargado de razón, para mí es antinatura que un hijo venga a hablar mal de su madre a la tele. Igual que un padre hable más de un hijo. El día de mañana la vergüenza y el dolor lo van a tener ellos».

Ha recordado que todo ha quedado escrito y dicho y no hay vuela atrás. «Eso me duele. No me gustaría estar en el papel de Isabel como madre». Sabe que ahora la solución se presenta muy complicada: «Las cosas en privado tienen mejor arreglo». No comparte que la tonadillera se pronuncie a través de terceros, algunos de los cuales fueron en el pasado sus grandes enemigos: «Me parece muy feo que Isabel Pantoja se comunique con determinados periodistas». Al igual que no comparte la imagen que se ha dado de su amiga: «Hay gente más diva y con soberbia que ella».

«Isabel Pantoja ha perdido la cabeza», ha afirmado sin poder entender muchos de sus comportamientos como por ejemplo que le haya quitado el coche que le regaló a su hijo o que no haya reaccionado a tiempo para terminar esta guerra. Además, ha hecho alusión a su paso por prisión como algo que podría no haber superado por completo: «Eso pasa factura a todo el mundo».

«Pienso que el día de mañana ella se va a arrepentir lo más grande, pero él también. Le doy la razón a Kiko en muchas cosas, pero me duele esta situación y me parece que hablar así de su madre le va a pasar factura». Asimismo se ha manifestado sobre Agustín Pantoja y su posible influencia sobre la cantante: «No sé si Isabel Pantoja tiene miedo a Agustín, pero son sus pies y sus manos».

Una acalorada discusión con Rafa Mora

Raquel Bollo ha aprovechado para disculparse por su actitud irresponsable durante la crisis sanitaria. La colaboradora disfrutaba recientemente de una sonada fiesta que salió a la luz pública donde no se respetaban las medidas sanitarias. «No hay justificación. He sido una irresponsable total en ese momento. No puedo justificar nada, solo asumir la culpa. La adulta soy yo. Solo puedo pedir disculpas a todas la sociedad».

Añadía que no se considera «una sinvergüenza por haber celebrado la fiesta, pero fue un gran error». Se defendía de la siguiente manera: «No fue algo premeditado, pero se me fue de las manos. Sucedió y punto». Ha asumido su responsabilidad y ha pedido disculpas públicamente, además ha mantenido una acalorada discusión con Rafa Mora. «Dona lo que vas a ganar hoy a la investigación del Covid», le espetaba este muy enfadado ante su actitud.

Unas palabras que hacían saltar por completo a la diseñadora. Esta le ha reprochado que se haya beneficiado nombrándola en televisión: «La silla te la dieron por decir que te habías acostado conmigo y luego me pediste perdón». Ha recordado que fue una pregunta que salió en un polígrafo de Rafa Mora. Mientras que él se defendía: «Yo no he dicho jamás que me he acostado contigo».