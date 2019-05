Raquel Bollo desvela cuánto dinero cobra de la pensión de viudedad de Chiquetete

Raquel Bollo ha vuelto a hablar de la pensión de viudedad de Chiquetete. Hace unos días explicaba en el plató de ‘Sálvame’ los motivos que le han llevado tomar la decisión de pedirla, algo que ha provocado la ira de Carmen Gahona, última pareja del cantante, que no parece dispuesta a aceptarlo.

Después del disgusto de Carmen, Raquel Bollo ha querido desvelar algunos datos de la pensión: «¡Qué ridícula! Vuelvo a decir lo último del otro día. La pensión la pido porque a mí me pertenece, además no es lo que cuentan, por lo menos, no lo que a mí me han ingresado», comienza explicando a sus compañeros.

No ha tenido reparo en decir cuál ha sido la cantidad que ha recibido: «Son 104 o 107 euros, que evidentemente van a ir para mi hija Alma, que está estudiando su carrera de Derecho», ha aclarado sobre el dinero que acaba de recibir.

Raquel Bollo ha desvelado la cantidad que ha recibido

«No tengo todavía los papeles para poder decirte. Para Alma es hasta los 25 años y porque está estudiando. Es para mi hija, si es algo que me da el Estado, por qué no lo voy a coger? No me lo conceden solo por ser la viuda, yo renuncié a mi manutención compensatoria, no la recibí. La recibo por mis papeles y la sentencia», aclara.

Su hija Alma recibirá esta cantidad hasta los 25 años

Pero la polémica no ha terminado. Y es que según ‘Sálvame’ hay una guerra abierta entre el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés, y Carmen Gahona por una medalla del Cristo de los Gitanos, al que el joven tiene gran devoción: Según Raquel, Chiquetete solía llevar esta medalla que su hijo añora dada su devoción al Cristo de los Gitanos.

Manuel Cortés está luchando por conseguir una medalla del Cristo de los Gitanos

Madre e hijo, muy unidos