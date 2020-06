Hace ya un año que Santi Burgoa dejó atrás su vida profesional en Mediaset, donde fue copresentador de Cuatro al día en Cuatro junto a Carmen Chaparro y donde conoció a su actual pareja, Alba Carrillo. El periodista ya tiene un nuevo proyecto televisivo en Telemadrid, donde se pondrá al frente los fines de semana en el programa de Madrid Directo, un proyecto que ha resultado exitoso durante los últimos meses. Santi es la gran apuesta para la televisión autonómica madrileña para darle nuevos aires al mencionado programa. El periodista copresentará con Yolanda Maniega, quien ha estado durante los últimos meses al frente del programa en solitario, cada fin de semana. El programa afronta ahora una nueva etapa, a partir de este 20 de junio.

Santi Burgoa será copresentador de Madrid Directo Fin de semana

Fue el propio Santi Burgoa quien justamente en junio del año 2019 anunció su salida de Mediaset: «¡Nos veremos pronto amigos!«, escribió en las redes sociales junto a una batería de varias fotografías en compañía de sus compañeros de Mediaset. Con este escueto mensaje, el vallisoletano decía adiós a su corta etapa en Mediaset después de que la compañía prescindiera de él con la llegada del verano. Santi tan solo pudo disfrutar de cuatro meses como copresentador de Cuatro al día, pero esto fue el tiempo suficiente para encontrar el amor gracias a Alba Carrillo.

En cuanto al terreno profesional, cabe recordar que Burgoa también trabajó en otras cadenas como LaSexta, Trece TV o Aragón TV. Ahora, se convierte en el fichaje de Telemadrid para renovar el nuevo programa de Madrid Directo, un programa emblemático de la cadena autonómica de Madrid. Esta nueva etapa, que dará comienzo este 20 de junio, apostaría por la información en directo. Y es que Madrid Directo Fin de semana surgió en los últimos meses con el objetivo de seguir, durante los siete días de la semana, la actualidad de la emergencia sanitaria a consecuencia del coronavirus. «@MadridDirecto afronta ahora una nueva etapa, a partir de este 20 de junio, como una ventana abierta a todo lo que pasa en Madrid y en la Comunidad durante el fin de semana y con especial atención al ocio y la cultura». Con estas palabras anunciaba la cadena el fichaje y la nueva etapa del programa.

El romántico mensaje de Santi a Alba Carrillo

Desde que Santi Burgoa abandonara las instalaciones de la cadena, hemos podido saber de él gracias a su relación con Alba Carrillo. De hecho, accedió incluso a mandarle un mensaje de amor a la modelo mientras participaba en ‘Gran Hermano VIP’. “Albi. Estoy orgulloso de ti. Tienes que seguir tranquila, todo está perfecto fuera, y cuando digo todo es todo.Tu mayor miedo está a punto de resolverse con la mejor de las noticias. No tengas ninguna duda de mí. No news, good news. Confía. Sigue siendo como eres, sincera, leal, honesta y divertida. Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero. Santi”. Fueron las palabras de Santi.

Alba Carrillo y Santi Burgoa vivieron el confinamiento alejados

La pareja ha pasdo, precisamente, la etapa del confinamiento separados. Algo que hizo especial ilusión a la modelo y colaboradora de televisión, que aseguró que estaba feliz de que no le hubiera pillado el encierro con su pareja. Además, el hecho de que no estuvieran pasando el confinamiento juntos hizo saltar los rumores de ruptura de la pareja, algo que Alba quiso desmentir de manera tajante. Alba Carrillo aseguraba que «estoy encantada, confirmo que estamos juntos”, después de que algunos de sus compañeros le preguntara por su relación con Santi Burgoa. “No nos vemos desde que comenzó el Estado de Alarma. Hay miles de parejas así y no pasa nada», aseguraba a mediados de abril.

Además, aseguró que prefiere estar así y no las 24 horas con su pareja, sobre todo ahora que la relación está todavía comenzando. Alba cree que, en la actual situación, estar todo el día junto a Santi podría haber sido perjudicial para los dos, aún sabiendo que hay otras parejas que lo hicieron y le salieron todo bien. Aunque también hay otras que no superaron el pasar todo el día juntos, como fue el caso de Gianmarco y Adara. A principios de junio, cuando Madrid llegó a la Fase 1, Alba compartió el romántico reencuentro con su pareja. «⚡️Me sabe a tequila y candela❤️ @santiburgoa», escribió junto a una fotografía de los dos. A pesar de que la televisión les haya llevado por caminos separados, el amor les ha unido fuera de las cámaras y los platós. ¡Qué viva el amor y suerte a Santi ante este nuevo proyecto televisivo al que se enfrenta!