La familia Campos continúa en boca de todos. Declaraciones controvertidas, un hermano hasta ahora secreto… la última semana ha sido intensa para Carmen Borrego, foco de muchas críticas por parte de sus excompañeros de ‘Sálvame’. Esta vez, ha contado con el apoyo incondicional de Emma García quien se ha enfadado profundamente cuando la han llamado «fracasada».

Diego Arrabal ha sido muy duro con su compañera en ‘Viva la vida’ y ha dicho lo siguiente: «No me gusta trabajar con una fracasada». La palabra «fracasada» no ha gustado en absoluto a la presentadora quien le ha pedido que rectificase y bajase el tono: «Diego te voy a decir una cosa, es totalmente innecesario», le decía visiblemente molesta por el término utilizado.

«No hace falta ser así tampoco», le pedía. La guipuzcoana ha explicado que se puede estar de acuerdo o no con las últimas declaraciones que esta ha vertido hablando de Rocío Flores y Rocío Carrasco donde señalaba que ve inviable una reconciliación entre madre e hija, pero siempre con respeto. «No llamemos fracasada porque todos podemos ser unos puñeteros fracasados aquí. No hace falta insultar, os voy a pedir que demos nuestra opinión con el respeto que nos merecemos todos».

«No lo voy a permitir, no por mí, es que los espectadores dirán: ‘Estos están locos'», subrayaba Emma García. Pedía, asimismo, que no se victimizase a la colaboradora. «¿Es necesario llamarla fracasada y tratarla de esa manera?», se preguntaba. El paparazzi reiteraba que ella había utilizado el término «fracasada»: «Iros a la mierda, de verdad os digo…», concluía Emma muy enfadada.

Por su parte, Carmen Borrego también ha querido pronunciarse acerca de la nueva polémica en la que se ha visto envuelta. «No me siento una miserable», ha afirmado rotunda la hija de María Teresa Campos cuando ha visionado unas imágenes en las que María Patiño cargaba duramente contra ella llamándola «pobre miserable».

La colaboradora ha reconocido que no iba a desdecirse públicamente por sus controvertidas palabras para muchos. «No me voy justificar de todo lo que he dicho. Sí que voy a explicarme y me gustaría que las cosas quedasen claras. No tengo nada que ocultar», recalcaba. Reiteraba que se trata de su opinión y no hablaba en boca de nadie sabiendo que mantiene una estrecha amistad con Rocío Carrasco: «Creo que no habrá reconciliación».

Terelu Campos confirma que tiene un hermano

Visiblemente afectada por todo lo que se ha hablado sobre su familia esta última semana, Terelu ha querido confirmar que es cierto que tiene un hermano y que nunca habían hablado públicamente por respeto a sus deseos ya que se trata de una persona totalmente ajena a la televisión. «Hemos respetado la decisión de una persona anónima. De un padre que nunca fue público y de una madre anónima y que ambos están muertos», matizaba. «Hermano anónimo, no secreto», indicaba. Reconocía que estaba preocupada por este asunto y el daño que pueda ocasionar: «Sobre todo cuando se hace daño a personas que no forman parte de nuestro mundo».

Antonio David Flores fue el encargado de desvelar la existencia de este hermano hasta entonces desconocido por muchos. «¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¡Que no me tiren de la lengua, que intentan defender a sus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda!», explotaba el ex Guardia Civil en ‘Sálvame’ como respuesta a las declaraciones de Carmen Borrego sobre su hija, Rocío Flores.

«Málaga no es pequeño, es muy grande. Es la quinta capital de España. Hay círculos donde hay amistades y se saben cosas. Se enfadan cuando llamo a María Teresa Mari Tere», señalaba Antonio David sobre la información que acababa de dar. «¿Has hablado con él? ¿Por qué (María Teresa) no ha hablado de ello?», le preguntaba Paz Padilla. El andaluz respondía, escueto: «Sería una buena pregunta para el sábado». Los colaboradores del programa estaban atónitos con la revelación. Chelo García Cortés afirmaba: «No lo he escuchado en mi vida, es la primera vez».

Finalmente, Terelu ha sido la encargada de confirmar la noticia de que tiene un hermano, pero que no ha hablado de él nunca públicamente porque es una persona anónima que no quería someterse a la exposición mediática, pero que muchos sabían de su existencia. «Anónimo» recalcaba, pero «no secreto».