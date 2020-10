«¿Alguien se han planteado el dolor de mi madre? ¿Alguien ha pensado que yo tengo una madre?», ha comenzado a decir la colaboradora.

Terelu Campos y Carmen Borrego han vivido este sábado una de las tardes más difíciles de sus vidas. Las dos colaboradoras de ‘Viva la vida’ han contestado a todos los frentes que se les ha abierto esta semana después de la polémica entrevista de María Teresa Campos en ‘Sábado deluxe’ y el enfado de Jorge Javier Vázquez a raíz de esta. Así, la hija mayor de la veterana periodista no ha dudado en lanzar una profunda reflexión con la que pretende defender a su progenitora de todos sus excompañeros que han salido a la palestra para contar desagradables historias.

Harta y visiblemente enfadada, Terelu Campos se ha dirigido a cámara para lanzar un contundente mensaje (después de reconocer que en la parte final de la entrevista de su madre, esta no estuvo acertada). «Nuestras familias sufren por nuestros trabajos, la intensidad de nuestros trabajos… ¿Alguien, alguna vez en estos seis años, se han planteado el dolor de mi madre? ¿Alguien alguna vez cuando ha soltado por la boca todo lo que le ha dado la gana, sin pensar, han pensado que yo tengo una madre?», comenzaba a decir.

Tras esto, y con un silencio sepulcral en plató, la hija de María Teresa Campos proseguía: «Las familias las tenemos todos, desgraciadamente con algunos miembros que no están y el dolor de una familia no se vive unilateralmente. Le duele a la familia de todos. Si yo he reconocido el dolor que ha sufrido la familia de Jorge… ¡hombre! alguien también debe pensar cómo se ha sentido mi madre al escuchar cosas de nosotras, aunque sea solo un segundo».

No contesta con esto y sin decir el nombre (o los nombres) de la persona a quién iba dirigido, Terelu Campos se dirigía a Emma García y explicaba que el receptor de la reflexión iba a saber claramente que iba hacía él. Además, hacía referencia a personas que ha visitado un plató recientemente para narrar un desagradable episodio vivido cuando trabajaba con María Teresa Campos y que después mandó a la colaboradora un mensaje para pedirle disculpas.

«Me dirijo a todas las personas que durante años en programas de televisión han dicho lo más grande, sea verdad o sea mentira. Esas personas que dicen querer a mi madre. Estoy hablando de personas que han trabajo con mi madre y van a un programa porque mi madre es un muro y no tiene que sufrir. Esas personas que cuando m madre era mi madre, profesionalmente, yo las he visto quererlas muchísimo y no sé qué ha ocurrido. Esas personas que se suben a un carro porque se sienten amparados, el carro es solo de Jorge, el enfado solo es de Jorge y Teresa«, comentaba enfadada. Después, con una ligera subida de tono, Terelu Campos ha reconocido que esos actos no son «bonitos» y que desde luego «lo que no se puede es decir una cosa por delante, arremeter y luego mandar un mensaje diciendo otra cosa«.

El clan Campos, muy dolido

Esta tarde, por decisión propia, ha sido Terelu Campos quien ha llevado la voz cantante y ha explicado cómo vivió la entrevista de su madre en ‘Sábado deluxe’. La colaboradora ha hecho hincapié en que no pudo seguirla en directo, aunque se mostró incómoda cuando Gustavo, el chófer de la familia, le llamó para decirle que su madre se quería marchar del plató. En todos estos días, la hija mayor de la veterana periodista ha permanecido ajena a todos los comentarios que se han vertido en televisión y ha reconocido que fue consciente del enfado del presentador el pasado martes cuando alguien le comentó que debía llamarle. Aunque lo hizo, el de Badalona no le cogió el teléfono y no han podido hablar. Por otro lado, ha insistido en que todo se ha ido de madre y considera que hay determinados ataques que se debieron parar a tiempo.

Las dos hermanas han reconocido que en la última parte de la entrevista de su madre se equivocó y han entendido a la perfección el enfado de la madre y las hermanas de Jorge Javier. No obstante, Carmen Borrego ha querido dejar claro que a ella le duele lo suyo y no va a consentir de que la señalen como la culpable del ocaso de la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’.