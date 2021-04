La colaboradora y la periodista no han tardado en protagonizar su primer encontronazo en ‘Supervivientes 2021’. ¿La razón? Las versión de la gallega sobre su relación con Alfonso Merlos.

Horas antes del estreno de ‘Supervivientes 2021’, Marta López y Alexia Rivas han tenido su primer encontronazo en el ‘reality’. ¿El motivo? Las distintas versiones de cada una de ellas sobre el ‘Merlos Place’, un escándalo amoroso que dio la vuelta al mundo y que, como no podía ser de otra manera, ha salido a flote en los primeros encuentros entre ambas.

Marta habla de la polémica desatada a raíz de su romance con Alfonso Merlos: «Lo pasé muy mal»

Durante su estancia en el hotel de Honduras antes de lanzarse en helicóptero a las costas de los Cayos Cochinos, la que fuera reportera de ‘Socialité’ explicaba a Olga Moreno y Palito Dominguín lo mal que lo pasó cuando de destapó su affaire con Alfonso Merlos. Desde entonces, «no he vuelto a trabajar. He estado tiempo cuidándome porque lo pasé muy mal«, contaba la periodista a sus compañeras.

Marta López, sentada cerca de ella, reaccionaba de inmediato al escuchar sus comentarios. «Estoy escuchando a Alexia y la respeto, pero no comparto absolutamente nada de lo que ha dicho», decía. La tensión no tardaba en aflorar y se enzarzaron en una acalorada discusión en la terraza del hotel.

El reproche de Marta a Alexia: «Yo no salí corriendo cuando hay un problema»

«A mí me llevasteis una conversación grabada al Deluxe», le recriminaba la gallega a la colaboradora de ‘Sálvame’. Ante la acusación, Marta López aclaraba que ella no tuvo nada que ver. «Tú estabas al lado sentada, como cómplice», insistía la de Ponferrada. Tajante, López le respondía con dureza: «Yo no salí corriendo cuando hay un problema. Yo seguí trabajando, que es lo que estaba haciendo antes».

Poco han tardado Marta López y Alexia Rivas en chocar frontalmente en ‘Supervivientes 2021’. ¡Y eso que el concurso ni siquiera ha empezado aún! No cabe duda de que el paso de estas dos mujeres en el ‘reality’ va a dar mucho que hablar. El ‘Merlos Place’ se destapó en abril de 2020 en la propia casa de Alfonso Merlos. El periodista participaba en una entrevista online con Javier Negre en su programa de Youtube cuando se coló en el plano una chica paseando por el salón de Merlos en ropa interior. Las imágenes podrían haber quedado en una simple anécdota de no ser por un detalle muy significativo: entonces, Merlos mantenía una relación sentimental con Marta López.

El incidente destapó la infidelidad del que fuera colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, que fue finalmente el gran perjudicado de la historia. Tras conocerse su supuesta infidelidad, muchas empresas y entidades con las que trabajaba dejaron de contar con sus servicios. Entre ellos, su jugoso contrato con el Colegio de Abogados de Madrid. También dejaron de llamarlo de numerosos programas de televisión en los que solía participar. Merlos y Rivas rompieron su idilio en septiembre de 2020, apenas cinco meses después de comenzar su historia de amor.