Este lunes, en ‘Sálvame‘ ha dado a conocer que Kiko Hernández ha sido visto en un centro comercial “fuera de sí”. El motivo: al parecer, sucedió algo «impactante» y «sorprendente». Al parecer, el colaborador habría cumplido un acuerdo con una conocida tienda y, a cambio de publicar en redes sociales una foto y un vídeo en stories en la tienda, habría podido llevarse un costosísimo pedido. Hernández habría escogido ropa, elementos de decoración y textiles para su vivienda. En total se llevó una cantidad tan grande de artículos que llamó la atención de los asistentes: «Salió con cantidades ingentes de ropa… Se llevó más de dos maletas llenas de ropa por valor de unos 3.600 euros».

“Vale que sea famoso pero lo que encontramos ahí… menudo sinvergüenza ¡Qué falta de respeto!», dice una testigo del momento de compras de Kiko Hernández. Según el programa, tienen testimonios de diversas personas “alarmadas” tras ver el comportamiento del madrileño en un conocido centro comercial de la Gran Vía.

Kiko Matamoros sale en defensa de Kiko Hernández

Estos hechos han generado un debate entre los colaboradores. Adela González a calificado a su compañero como alguien «rácano» al que le encanta llevarse las cosas «gratis». Kiko Matamoros ha salido en su defensa: «¿Por qué despreciáis así a un compañero? ¿No puede ser que a la empresa le interese más dárselo en mercancía, que es mucho más menos que el valor real de venta? Para mí es un tío súper generoso y en cuanto sabe que alguien necesita algo te ofrece su ayuda y te dice: ‘Si necesitas algo, aquí estoy’. Para mí, un amigo es un amigo, con tele y sin tele».

Por su parte, Anabel Pantoja ha entrado en directo «para decir que eso no fue así». La sevillana ha explicado que es habitual que las firmas propongan a los famosos una cantidad de dinero, según su caché, para que promocionen sus productos o servicios. En ocasiones el pago no se hace a cambio de dinero, si no de mercancías: «No sé a qué acuerdo haya llegado él, pero yo también he ido y me he llevado mi maleta». Jorge Javier Vázquez ha bromeado con lo sucedido y le ha preguntado a la sevillana: «¿Es verdad que tuvo que llamar a unas mudanzas para llevárselo todo?».

«Su avaricia no conoce límites y lo mismo te expolia un baño que se lleva un ramo de flores», señalan desde la redacción del programa. «Gasta menos en el súper que Tarzán en corbatas». Incluso han emitido vídeos en el que él mismo reconoce: «Soy un poco rata y austero». «Rata, sí, y un pelín tacaño y roñoso también», añaden desde ‘Sálvame’. «Cogía las cajas de comida que sobraban del ‘Mediafest’ y se las llevaba para su casa. Eso no lo hacía de manera impostada para hacer una gracia. Lo hacía porque es su manera de ser. Mejor que llevarlo a la basura», apunta Miguel Frigenti.