Este martes 8 de febrero todas las miradas estaban puestas en los Premios Oscar 2022, que anunciaba la lista de nominados que aspiran a llevarse una estatuilla en la 94º edición de la fiesta del cine internacional más importante del mundo, que tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Unos premios que este año tendrán un especial sabor español, gracias a cuatro nombres propios que se han colado entre los nominados por méritos propios. Lo más mediáticos son Penélope Cruz y Javier Bardem, pareja que opta a una estatuilla a Mejor Actriz y Mejor Actor por sus respectivos papeles en ‘Madres paralelas’ y ‘Being the Ricardos’. Pero también optan al Oscar Alberto Iglesias, encargado de la banda sonora de la película de Pedro Almodóvar, así como Alberto Mielgo, nominado por el cortometraje de animación ‘The Windshield Wiper’, una coproducción de España con Estados Unidos.

Este 2022 España hace historia en los Premios Oscar. Es que es la primera vez que en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor optan a la estatuilla dos españoles a la vez, pero da la curiosidad que además son matrimonio. La coincidencia hace también que sea la cuarta nominación al preciado premio para ambos dos. Penélope Cruz se llevó el galardón a Mejor Actriz de Reparto en 2009 por su papel en ‘Vicky Cristina Barcelona’, pero no lo consiguió con ‘Volver’ en 2007, ni con ‘Nine’ en 2010. Javier Bardem también tiene un Oscar en casa y se lo llevó en 2007 gracias a su magistral interpretación en ‘No es país para viejos’, mientras que se conformó con la nominación en 2001 con ‘Antes que anochezca’ y en 2010 con ‘Biutiful’.

Esta es la lista completa de nominados al Oscar

Actor de reparto

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (Coda)

Jesse Plemons (El poder del perro)

J. K. Simmons (Ser los Ricardo)

Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

Actriz de reparto

Jessie Buckley (La hija oscura)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kristen Dunst (El poder del perro)

Aunjanue Ellis (El método Williams)

Cortometraje de animación

Affairs Of The Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

El limpiaparabrisas (The Windshield Wiper), de Alberto Mielgo y Leo Sanchez

Diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

West side story

Cortometraje de acción real

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On my Mind

Please Hold

Banda sonora original

No mires arriba (Nicholas Britell)

Dune (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Madres paralelas (Alberto Iglesias)

El poder del perro (Jonny Greenwood)

Diseño de sonido

Belfast

Dune

Sin tiempo para morir

El poder del perro

West side story

Guion adaptado

Coda

Drive my car

Dune

La hija oscura

El poder del perro

Guion original

Belfast

No mires arriba

El método Williams

Licorice Pizza

La peor persona del mundo

Actor principal

Javier Bardem (Ser los Ricardo)

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Andrew Garfield (tick, tick…BOOM!)

Will Smith (El método William)

Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

Actriz principal

Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye)

Olivia Colman (La hija oscura)

Penélope Cruz (Madres paralelas)

Nicole Kidman (Ser los Ricardo)

Kristen Stewart (Spencer)

Película de animación

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchell contra las máquinas

Raya y el último dragón

Mejor Película

Belfast

Coda

No mires arriba

Drive my car

Dune

El método Williams

Licorice pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

Dirección de fotografía

Dune

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

West Side Story

Mejor Dirección

Belfast (Kenneth Branagh)

Drive my car (Ryûsuke Hamaguchi)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

El poder del perro (Jane Campion)

West Side Story (Steven Spielberg)

Mejor Documental

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Mejor Cortometraje documental

Audible

Enséñame el camino a casa

The Queen of Basketball

Tres canciones para Benazir

When We Were Bullies

Mejor edición

No mires arriba

Dune

El método Williams

El poder del perro

Tick, Tick… Boom!

Mejor Película internacional

Drive my car, de Ryûsuke Hamaguchi (Japón)

Flee, de Jonas Poher Rasmussen (Dinamarca)

Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom, de Pawo Choyning Dorji (Bután)

La peor persona de mundo, de Joachim Trier (Noruega)

Mejor Maquillaje y peluquería

El rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye

La casa Gucci

Mejor canción original

Be alive (El método Williams)

Dos orugitas (Encanto)

Down to joy (Belfast)

No time to die (Sin tiempo para morir)

Somehow You Do (4 días)

Mejor Diseño de producción

Dune

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

West Side Story

Mejor Efectos visuales

Dune

Free Guy

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Spider-Man: No Way Home