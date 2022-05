Desde que se estrenara en televisión, ‘El hormiguero‘ ha podido presumir siempre de haber contado con un sinfín de invitados, tanto del ámbito nacional como internacional, que han ido a divertirse al programa. Sin embargo, hay algunos que todavía no han tenido la suerte de estar junto a Pablo Motos y sus hormigas. Así lo ha expresado Pedro Ruiz, veterano periodista de radio y televisión, que cree que «a estas alturas» no irá nunca al espacio de Antena 3 y que no ha dudado en arremeter contra el director del mismo.

Pedro Ruiz ha revelado en su cuenta de Twitter que «jamás me han invitado» a ‘El hormiguero’, aunque reconoce que están en «su derecho» de no llamarle para acudir al programa. «A estas alturas ya sé -lo digo porque me lo preguntan- que nunca iré. El tiempo además ya ha pasado», expresa. Además, insiste en compartir una serie de motivos por los que su visita nunca se ha producido. «¿Razones? ¿Desinterés, inquina, criterio, miedo, censura ad hominen? Saludos a Jorjito y Pablete. ¡¡Suerte y libertad!!», escribía con cierto tono de sarcasmo al referirse a Jorge Salvador, director del programa, y a su presentador.

Tras esto, Pedro Ruiz volvía a insistir en el hecho de que había invitados que habían acudido en más de una ocasión y hacía alusión a la tarjeta que algunos de ellos tienen por haber visitado el programa de Antena 3 hasta 20 veces. «Tienen tarjeta VIP o INFINITY. Signo de importancia. Los que no iremos nunca vamos a hacernos la Tarjeta Virgen. Otro tío de ‘importancia’«, aseveraba.

Por otro lado, el veterano periodista ha dejado claro que con su denuncia pública no busca ningún tipo de invitación y tampoco quiere crear una «polémica» ni «sensacionalismo» puesto que tan solo ha querido dar respuesta a todas aquellas personas que se preguntan el motivo por el que Pedro Ruiz nunca ha pisado el plató más famoso de Antena 3. «Respuesta sencilla. Nunca me han invitado. Tienen derecho. Es su negocio. Y yo a contestar a mi gente. No deseo polémica. Es tan sólo una respuesta. Un hecho. No tengo NINGÚN OTRO INTERÉS. Ya no es hora», hacía hincapié y recalcaba el hecho de que era consciente de que había más rostros populares que aún no habían acudido al programa.

Chimo Bayo también hace su crítica

El comentario de Pedro Ruiz ha levantado ampollas y ha generado un sinfín de comentarios en sus redes sociales. En concreto, hay muchos que exigen al programa presentado por Pablo Motos que inviten al veterano periodista. También están los que insisten en hacerle llegar que prefieren ver a otro tipo de perfiles en el espacio de Antena 3. En medio de todas estas reacciones, podemos ver que Chimo Bayo no ha podido quedarse callado. En concreto, el exconcursante de ‘Secret Story’ ha hecho público que él tampoco ha sido invitado a ‘El hormiguero’. «Ya somos dos, Pedro. Ellos se lo pierden«, escribe el DJ.

