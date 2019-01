Es una auténtica mujer todoterreno que se atreve con todo. Esta vez, Paula Echevarría aceptaba el reto de Risto Mejide y se sentaba en el Chester. La popular actriz, it girl e influencer, cuya vida privada siempre ha despertado un gran interés, ha repasado sus inicios en televisión y ha confesado ser una mujer hecha a sí misma. “En estos años nada me ha cambiado, la presión no me ha podido y soy lo que quiero ser”, afirmaba.

9 Su vocación como actriz La asturiana ha reconocido que pasó toda su infancia subiéndose a una mesa camilla bailando y cantando, en definitiva, llamando mucho la atención. Un buen día lo vio claro e hizo las maletas rumbo a la capital: “Me voy a ir a Madrid porque quiero ser actriz”, ha contado. Algo que despertó la cara de asombro de aquellos a quienes se lo decía en su pueblo natal. 8 La figura de los paparazzis en su vida La protagonista de Los nuestros ha contado un episodio que tiene marcado en la memoria: cuando se congregó un improvisado photocall en el hospital un día que tuvo que llevar a su hija a urgencias. “Igual había 15 fotógrafos”, ha dicho. “Grabé eso porque me pareció tan inhumano que una niña tenga que pasar por eso”. 7 La razón por la que no se hace fotografías en la calle No acostumbre a hacerse selfies con sus fans, eso sí, solo se ablanda si es un niño quien se lo solicita. Su hija Daniella, con tan solo 7 años, se lo pidió y desde entonces decidió no pararse a fotografiase. Un buen día la niña comenzó a llorar y dijo que se sentía apartada por sus padres: “Por favor, basta”, afirmó la pequeña. 6 Muy crítica con los medios de comunicación “De mí se han dicho tantas cosas. De todo lo que se ha dicho de mi vida, te puedo decir que solo un 10% es verdad. A veces, aciertan, solo a veces. El 90% no tiene nada que ver conmigo”. 5 “La estabilidad me encanta” Tras su separación de David Bustamante, en 2017, la actriz atraviesa un buen momento personal. “Estoy muy bien. Muy feliz. En un momento de mi vida de paz”, ha afirmado. “Con esta edad quiero paz en mi vida y bienestar”. Además, ha confesado que le encanta la estabilidad. 4 Su actitud hacia los haters Es consciente de que gracias a la redes sociales abre una parcela muy íntima de su vida y que gusta a muchos, pero también genera una gran animadversión. Acepta las críticas, pero cuando alguien le falta el respeto, les bloquea. 3 Las mujeres “no me ven como una amenaza” Ha revelado una conversación que tuvo un día con una chica que le dijo: “Tú gustas a nuestros amigos, pero nos caes bien a nosotras”. “No me ven como una amenaza, es lo que me quería decir”, afirmaba Paula. 2 Una mujer hecha a sí misma A pesar del paso del tiempo y la fama sigue siendo la misma. “En estos años nada me ha cambiado, la presión no me ha podido y soy lo que quiero ser”, afirmaba. 1 La opinión de un experto sobre Paula Echevarría Nuria Serrano, estratega publicitaria, la ha llamado “fenómeno”. Desde su visión como experta, ha señalado que ha conseguido ser una it girl gracias a que combina su naturalidad y cercanía, con una faceta muy aspiracional.

