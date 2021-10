Kiko Rivera se ha convertido en uno de los personajes mediáticos más candentes después de la muerte de su abuela y la reconciliación con su madre

Desde que falleciera Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, el clan se ha convertido en uno de los más mediáticos. La reconciliación de la tonadillera con su hijo, Kiko Rivera, ha sido uno de los temas más candentes durante los últimos días, acaparando titulares y horas de televisión. Ahora bien, a pesar de que el DJ ha dado alguna declaración al respecto, todavía no se ha sentado en un plató de televisión para conceder una entrevista y hablar sobre esta reconciliación y de cómo se encuentra tras la muerte de su abuela. Sin embargo, sí que ha habido negociaciones aunque no han llegado a buen puerto. Y es que el artista pedía una alta cantidad de dinero que la productora de ‘Sábado Deluxe’, con quien negoció para conceder una entrevista, no estuvo dispuesta a pagar.

Belén Esteban revela el dineral que Kiko Rivera le pedía a ‘La fábrica de la tele’

Tal y como ha asegurado Belén Esteban en ‘Sálvame’, Kiko Rivera habría estado en negociaciones con ‘La Fábrica de la tele’, la productora del ‘Deluxe‘. A pesar de que estuvo a punto de sentarse en el plató, los altos cargos de Mediaset no estaban dispuestos a pagarle lo que el hijo de la Pantoja pedía. La colaboradora de televisión nos ha revelado la cifra que este pedía para hablar de los nuevos conflictos familiares, de la muerte de su abuela y de la reconciliación con su madre. Nada más y nada menos que 60.000 euros. Esto es lo que pedía Kiko Rivera para responder a las preguntas de los colaboradores y conceder una entrevista.

Esta noticia ha salido a la luz después de que Kiko Rivera se enfrentara con diferentes reporteras del programa y tomara la drástica decisión de empezar su nueva vida en las redes sociales. Kiko Rivera, al igual que en ocasiones anteriores, ha eliminado la mayoría de sus publicaciones en este perfil social y únicamente (al cierre de este artículo) hay dos publicaciones. Ambas relacionadas con su trabajo como Dj. Kiko ha asegurado que no va a participar en ningún programa de televisión más. Algo que ha enfadado (y mucho) a la de Paracuellos del Jarama.

El Dj pidió 60.000 euros a la productora para asistir al plató

A pesar de que el DJ ha dicho que no quiere que le llamen de ningún programa de televisión, Belén Esteban cuenta la otra versión de la historia: “Se le llama porque dice que viene y pidió dinero”. “¡Que diga la verdad!”, exigía la colaboradora en directo en el programa en el que trabaja. “Me parece muy bien lo que pide si se lo dan, pero si la producción cree que es excesivo que no diga dejadme de llamar cuando tú quieres venir por un precio”, ha dicho antes de revelar que Kiko quería que le pagaran 60.000 euros por sentarse en el ‘Deluxe’.