Marta Riesco desde siempre ha sentido una pulsión por ponerse al frente de las cámaras y ser famosa y es que antes de destacar en su faceta como reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, ya había probado suerte en otros formatos televisivos en calidad de concursante. Ya lo hizo en ‘Allá tú’ de Jesús Vázquez para no llevarse a casa ni un euro; también en ‘Aquí hay tomate’ donde quiso demostrar su belleza y se llevó el premio de ‘Miss fea’; también aspirando a ser representante de España en Eurovisión junto a un grupo de música femenino que o solo no obtuvo éxito, sino que fue todo un fracaso que incluso trataron de eliminar cualquier rastro para que nadie pudiese verlo. Pero también ha tratado de buscar el amor en un programa de televisión y es que Marta Riesco ha luchado mucho por conseguir lo que ahora tiene y no solo hablamos de la fama y de Antonio David Flores.

Vídeo: YouTube

Marta Riesco confió en el paltó de ‘Estoy por ti’ de Antena 3 para encontrar el amor que parecía resistirse y en Anabel Alonso como celestina para ayudarle a encontrar su príncipe azul. Aunque no se llevó un novio, sí que fue una de las mujeres más envidiadas de España al tener el placer de abrazar en persona a dos de los hombres más admirados del momento, Michael Brown y Juan Alfonso Baptista, protagonistas de ‘Pasión de gavilanes’ que, casualmente, también vuelven a estar de actualidad con el regreso de la serie a la parrilla de Telecinco con nuevos capítulos. Marta, a sus 19 años, como buena fan de la serie, se emocionó al ver a sus ídolos en persona: “Por Dios cómo son”, decía acalorada al tener a semejantes galanes a su vera.

Por desgracia para ella, los actores de ‘Pasión de gavilanes’ tan solo estaban en el programa para ayudarle a encontrar al chico ideal y no precisamente para convertirse en pretendientes. Hacían lo mismo que su propia madre, María Jesús, que también desde el programa quería encontrar un novio para su hija aún soltera. Vea el vídeo del momento que ahora hace historia en la televisión 15 años después, no tanto por lo que sucedió, que fue anecdótico, sino por en quién se ha convertido ahora Marta Riesco, uno de los personajes más seguidores del cuore patrio por su relación con Antonio David Flores y por entrar en una intricada trama de plena actualidad con Rocío Carrasco, Rocío Flores y Olga Moreno como protagonistas del ciclón mediático en el que se ha visto envuelta.

