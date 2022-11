Este jueves, Pablo Motos ha respondido de manera tajante a las alusiones que se hacen sobre él en la campana del Ministerio de Igualdad, encabezada por Irene Montero. Bajo el lema «¿Entonces quién?», el anuncio muestra varias situaciones en las que se señalan diferentes tipos de violencia machista a través de referencias más o menos veladas. En una de esas imágenes se puede ver a un presentador de televisión preguntando a su invitada: «¿Utiliza ropa interior sexy o cómoda?». Entonces, la entrevistada se gira a cámara y dice: «Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta». Pues bien. Esa pregunta la formuló el presentador de ‘El Hormiguero’ a Elsa Patay hace seis años. Y el de Requena, por alusiones, ha expresado su opinión al respecto.

«Hoy vamos a empezar la tertulia de una manera distinta. Nunca uso el micrófono para una cosa personal», ha arrancado diciendo. «Como sabéis, desde este programa hemos criticado muy duramente la ley de ‘solo el sí es sí’. El Ministerio de Igualdad se ha gastado más un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista… ME han hecho un anuncio en la tele».

Motos considera que «gastarse más de un millón de euros estando el país como está es indecente»

«Gastarse más de un millón de euros de los españoles estando el país como está es indecente», ha lamentado. «Pero tiene su parte divertida». A continuación mostraba los titulares que se han escrito sobre él. «Estos son algunos de los titulares que han salido tachándome de machista». El presentador ha querido aclarar que él formuló la pregunta sobre ropa interior a Elsa Pataky años atrás: «Se la hice en el año 2016 a Elsa Patay, pero es que Elsa Pataky venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexy». Después, enseñaba el vídeo para ilustrar las diferencias entre «el tono baboso que ha usado el de la campaña» y el que él utilizó en su momento, «lo que sucedió de verdad».

Pablo Motos ha dejado claro que cuando hizo esa pregunta a la actriz -casada con Chris Hemsworth- fue en un contexto distendido. Durante ese encuentro, él comentaba: «Yo no sabía que había sujetadores de Navidad. No tenía ni idea… Los tíos tenemos tres tipos de calzoncillos: los de ir a trabajar, los de ir a pillar y los de goma suelta para dormir. Es que son comodillos». Pataky le respondía: «Hay que seguir siendo sexy». Y Motos continuaba: «No es una pregunta íntima, es periodística: «¿Cuando duermes, la ropa interior es sexy o cómoda?». La intérprete le contestaba: «Una mezcla… No me voy a lo muy cómoda porque quieres que tu marido esté un poco en tensión».

«El Ministerio de Igualdad miente», lamenta Pablo Motos

«Como veis, ni yo estoy haciendo el baboso, como pretende hacer esta campaña, ni ella está incómoda porque estamos hablando de su campaña», ha continuado Motos una vez que se ha emitido el fragmento de su entrevista a Pataky. «El Ministerio de Igualdad miente», añadía. Para demostrarlo, en el programa han emitido varias escenas en las que se ve al comunicador preguntando a invitados masculinos por su ropa interior o las prensas que utilizan para dormir.

Juan del Val ha intervenido para apuntar que es «guionista del programa» y ha recalcado que «el extremo cuidado que se tiene en este programa por no ofender al invitado es increíble. Por eso viene todo el mundo, por eso todo el mundo se lo pasa bien y nadie se siente violento. Solo se les ha hecho una pregunta divertida. Tamara Falcó se ha mostrado más rotunda y ha calificado con duras palabras el spot del Ministerio de Igualdad: «Esta campaña de mierda es indignante». El último en tomar la palabra era Motos: «El feminismo es necesario y responde a un movimiento social que tiene que pasar, pero no es algo de ellas, ellos o de elles».