El presentador se ha puesto romántico en ‘El Hormiguero’ y ha contado en su programa cuál es el significado que tiene para él el amor.

Este miércoles, Pablo Motos ha hablado sobre el amor en ‘El Hormiguero’. El presentador recibía como invitada en su programa a la actriz Vicky Luengo, que ha participado en series como ‘Madres’ y ‘Antidisturbios’. En su paso por el espacio de Antena 3, la intérprete ha hablado de su último proyecto teatral, ‘Principiantes: de qué hablamos cuando hablamos de amor’, una adaptación teatral de uno de los relatos más conocidos de Raymond Carver y que la va a de gira por España durante las próximas semanas. Pero además de trabajo, la joven ha hablado sobre el amor.

«¿Qué es el amor para ti?», le preguntaba la artista. «Para mí…», tituteaba el presentador. «Mi mujer lo dice de una forma que parece simple, pero no es nada simple. Para mí el amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y saber que en todos los sitios estoy cómoda», decía. «A uno le gustaría que las frases que le impactan fueran de Rabindranath Tagore. De ahí para arriba… pero a veces lo que te impacta es de ‘Médico de familia'», bromeaba. «Me gustó mucho una cosa que dijo Rocío Jurado. Dijo que el amor es ayudar a alguien a ser lo que tiene que ser». Para la actriz, el concepto del amor tiene que ver con respetar el espacio del otro. «Para mí amar es dejar ser. Es dejar al otro la libertad de ser lo que quiera ser», señalaba.

«Una cosa es el amor a corto plazo, que es el ‘tachán, que te ha pasado el tren’. Y otra el amor cuando ha pasado el tiempo. Al final se basa mucho en la libertad del otro, en dejarle al otro que tenga sitios donde tú no puedes ir. A mi mujer le digo: vete con tus amigas a ponerme a parir, que es sano», matizaba el presentador. «Que ella elija lo que quiera, pero que elija lo que quiera ser. El amor es otra cosa y se expresa viviendo. El amor es vivir… ¡Podríamos estar tres horas!», le respondía Luengo.

«Hace 27 años que estoy con mi mujer»

«En el amor hay cosas curiosas, como cosas que te atraen y otras que no soportas», añadía el valenciano. Así, quiso saber sobre los gustos de Vicky Luengo, que no dudó en contarlos. Por un lado, confesó que no le gusta «una persona que escribe con faltas de ortografía me genera un poco de rechazo. Me repelé muchísimo«. «Lo que más me pone es la inteligencia, y admirar a la otra persona», explicaba. Él, por su parte, confesaba que lleva mal «otras cosas», como «cómo será enfadada la persona que tengo delante. Y si la veo enfadada y no me gusta como la veo enfadada en mi mente me echa para atrás. ¡Mi mente es una locura!».

Asimismo, confesaba: «Hace 27 años estoy con mi mujer, pero a la hora de ligar siempre me imaginaba a las chicas qué ponía en su frente. Yo leía una frase en sus frentes como ‘te voy a hacer feliz’ o ‘te voy a hacer la vida imposible’. Claro, según mi percepción absolutamente falsa de una persona a la que acabo de conocer. Pero hay veces que veía comportamientos y en su frente ponía cosas como ‘te haría la vida imposible’ y ya era como que no…». También ha revelado que una de las claves para una relación perdure en el tiempo es «la admiración».

Poco dado a hablar sobre el romanticismo, Pablo Motos ha explicado cómo se enamoró de su mujer, a la que conoció trabajando en Onda Cero. Él frente a los micrófonos y ella en producción. “Nos conocimos en la radio, en Valencia, yo estaba de presentador y ella en producción”, rememoraba cómo se originó su historia de amor. “A mí me gustaba, pero ella pasaba. El desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella”, seguía recordando con su particular sentido del humor. “Un día pensé que no podía morirme sin besarla”, recordaba recientemente.