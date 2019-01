No es Pablo Motos uno de esos presentadores que juegue demasiado con sus estilismos, más bien todo lo contrario. Desde que presenta El Hormiguero -que no es poco tiempo- siempre se le ha visto con un look clásico formado por camisa blanca y americana negra, que se une a su característica barba pelirroja. Pero esta vez ha ido más allá y ha sorprendido a la audiencia al lucir un accesorio que nunca antes se había atrevido a llevar en directo.

Se trata de unas gafas de ver con una montura en tonos marrones. Es la primera vez que el valenciano presenta su programa con este peculiar (y necesario) complemento. Ya sea por motivos estéticos o por necesidad, Pablo Motos ha ‘desvelado’ casi sin querer que durante todo este tiempo ha necesitado la utilización de lentillas.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales han sido las pioneras en actuar y valorar el cambio de imagen del presentador de Requena. Tal y como es habitual ha habido opiniones para todos los gustos. Hay quien piensa que le sientan estupendamente y otros que le veían “muy raro” con gafas. Lo que se desconoce es si Motos repetirá con ellas en los sucesivos programas.

Un triángulo de actrices de promoción

Las afortunadas que han tenido el honor de ver a Pablo Motos con gafas muy de cerca fueron el trío de estrellas invitadas de este lunes: Carmen Maura, Clara Lago y Alexandra Jiménez. El triángulo de actrices acudieron juntas a Antena 3 para presentar la película ‘Gente que viene y Bah’, la adaptación cinematográfica de la novela de Laura Norton, y que se estrena en cines el próximo 18 de enero.

El presentador acabó el 2018 con una mala noticia, el fallecimiento de su madre, que le llenó de tristeza. Sin embargo, no renunció a presentar el programa el mismo día que dijo adiós a su progenitora. Para el 2019 ha renovado ilusiones y espera que El Hormiguero continúe siendo un programa referencia de la franja nocturna.

