Uno de los días más esperados para los amantes de la pequeña pantalla ha llegado. Este lunes 5 de septiembre ha arrancado la nueva temporada de ‘El Hormiguero’, el programa más visto de Antena 3 presentado por Pablo Motos. La decimoséptima edición llega cargada de novedades como el fichaje de Omar Montes y Lali Espósito. La primera invitada ha sido Chanel Terrero, la representante de Eurovisión 2021. Sin embargo, antes de dar paso a la artista, el presentador ha querido hacer un discurso hablando sobre la situación actual del país. Pablo Motos se ha dirigido a los políticos que actualmente están al frente del Gobierno. Y es que si siempre se ha mostrado muy crítico con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este comienzo de temporada no ha querido perder la oportunidad de criticar su gestión y hablar sobre la inflación de los precios.

Pablo Motos pide que todos «arrimemos» el hombro en un invierno que se avecina duro

«Aquí empieza la temporada 17 de ‘El Hormiguero’. A ver que tal se nos da el invierno porque si tienen razón las noticias vamos todos directos al apocalipsis«, comenzaba diciendo el presentador. «No será para tanto pero más allá de las exageraciones, hace 40 años que los precios no estaban tan alto por la inflación. La inflación es lo peor que le puede pasar a un país, quitando que se meta en una guerra. Y sinceramente no parece que nuestros políticos no vayan a salvar. ¿Qué nos queda? Estar despiertos y buscarnos la vida. No confío en los políticos, pero confío en la gente», ha continuado relatando ante las cámaras.

«No va a ser un invierno cualquiera, tenemos que arrimar el hombro y trabajar de lo que sea y si nos podemos ayudar a nosotros nos irá mejor que si cada uno va a la suya. Siempre que las cosas van mal, siempre se tiende al egoísmo», ha dicho. «También hay que buscar la alegría, para soltar presión. Os garantizo que este año ‘El Hormiguero’ lo va a petar», concluía Pablo Motos en su discurso contra los políticos.

Estos serán los invitados de esta semana en ‘El Hormiguero’

Tras la entrevista a Chanel Terrero, Pablo Motos ha preparado una semana cargada de nuevos invitados para comenzar la temporada de la mejor manera posible. El martes, el programa recibirá a la periodista Sonsoles Ónega, que ya prepara su desembarco en Antena 3 con un nuevo espacio. El miércoles, el programa contará con la visita de Paz Padilla. La humorista regresa a ‘El Hormiguero 3.0’ después de varios años sin pasar por el programa. La primera semana la cerrará Quevedo, el artista del momento y que encabeza las listas musicales de todo el mundo con su canción ‘BZRP Music Sessions Vol. 52’, más conocida como ‘Quédate’.