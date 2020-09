«Paloma está muy bien relacionada y en cualquier momento se enamorará otra vez», ha afirmado Massiel.

Sin pelos en la lengua, así se ha expresado Massiel en ‘Sábado Deluxe’ sobre temas candentes que han copado la actualidad durante los últimos meses. La actriz y cantante ha abordado asuntos dispares, no solo se ha mostrado crítica con la clase política y su gestión en la crisis sanitaria, también se ha manifestado sobre la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas y ha opinado acerca del rey Juan Carlos y su relación con Corinna Larsen.



«Yo conozco a Paloma desde que era pequeña». Ha recordado que mantiene una estrecha relación con la familia de la empresaria y acudió a su boda con el torero celebrada en el año 1996. «Tardaron mucho en tener hijos por voluntad propia», ha dicho. Respecto a cómo ha calado este tema en la familia ha sido tajante: «Paloma madre no está para hablar de estas cosas».

«Han estado 25 años, pues la gente se separa», ha afirmado. «A mí no me sorprende nada. Si se enamora de una chica joven, me parece estupendo. La vida ha cambiado, antes no te hacías fotos, antes te escondías», ha opinado sobre la exposición en las redes sociales del torero con su nueva pareja, Ana Soria. Cree que Paloma volverá a encontrar el amor: «Está muy bien relacionada y en cualquier momento se enamorará otra vez».

Ha querido desmentir, en cierto modo, esa imagen seria que tiene el torero: «Enrique Ponce es muy divertido en las fiestas. Le gusta más un mariachi que a un tonto una tiza». Asimismo, ha recordado que cuando tenía 18 años, a Paloma le gustaba José Ortega Cano.

«Corinna me parece una lagarta»

La artista ha hablado sobre las últimas informaciones que han visto la luz respecto a don Juan Carlos. «Corinna me parece una lagarta», ha señalado rotunda. Añadía: «Vaya hija de la gran p… con perdón. No se puede hacer con una expareja tuya el escarnio que está haciendo».

Ha mostrado su profunda decepción con el monarca emérito y sus informaciones más controvertidas: cuentas en el extranjero, comisiones millonarias… «Todos le hemos admirado. En estos momentos no le puedo admirar porque no ha hecho nada admirable», ha indicado.

Asimismo ha querido pronunciarse sobre una insólita fotografía que ha corrido como la pólvora en las redes y que corresponde a una reciente entrevista de Corinna en la revista ‘Paris Match’ donde se ve a don Juan Carlos en su actitud más desinhibida con bermudas y gorra haciendo una barbacoa: «Vaya estilismo que tenía».

«La reina Sofía no es tonta», ha manifestado cuando los colaboradores le han preguntado sí ella consentía. «Los reyes consienten siempre, sobre todo, la reina», subrayaba. Además, ha hecho hincapié en que los «Borbones siempre han sido puteros».