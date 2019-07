Omar Montes reaparece con un collar de 100.000 euros

2 Valorado en 100.000 euros

Kiko Hernández no ha podido evitar hacerle saber que no entiende por qué luego decía que no tenía para dar de comer a su hijo: «Y entonces el rollo que nos contaste de que tu hijo iba a poder comer… pero si tu hijo comía con esto…», dice señalando el collar. «Matizo. Dije que estaba muy agradecido a toda la gente de España porque vosotros ayudáis a que mi hijo coma. A mi hijo nunca le ha faltado de comer, porque yo siempre he trabajado. Llevo cuatro años dedicándome a la música y yo he ganado bien gracias a Dios», explica.