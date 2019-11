La admiración de Omar Montes por María Patiño incomoda a la presentadora. La conductora de ‘Socialité’ reconocía que no encajaba bien los piropos que el ex de Isa Pantoja le dedicaba tanto en público como en privado. “No es un halago, me siento incómoda, me gustaría que me tratase como yo le trato a él«, dijo recientemente. Explicaba que tenía pendiente una conversación con este, que finalmente ha tenido lugar en ‘Sábado Deluxe’.

