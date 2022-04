AVISO: Este artículo contiene spoilers de la quinta temporada de ‘Élite’.

Netflix ya ha añadido a su catálogo la quinta temporada de ‘Élite’, y según parece, será la últimas de algunos protagonistas. Omar Ayuso ha comunicado a través de sus redes sociales que abandona la ficción tras 40 episodios. En su post afirma que «pasada la semana del estreno no quería dejar de compartir estas dos imágenes: mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento. en una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó».

El joven actor ha continuado afirmando que «‘Élite’, nos debemos tantas cosas el uno al otro, que creo que lo mejor es dejarlo en paces. Gracias a todas las personas que me habéis cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. Gracias Omar. Nos hemos dado mucha vida y muchas guerra. Show must go on!!!».

Pero Omar no es el único que abandona la ficción de Netflix, pues según se pudo ver en el final de la quinta temporada, Itzan Escamilla también se despedía de Samuel. Su personaje terminaba falleciendo tras un desencuentro con el personaje de Diego Martín y tener un accidente en la piscina. El actual, actualmente, se encuentra grabando una serie en México para la plataforma Apple TV+.

Los posibles abandonos suponen nuevos fichajes

Otros rodajes son los que nos hacen sospechar que ni Georgina Amorós ni Rebeca Salas continuarán en la nueva tanda de episodios, que cuenta con multitud de fichajes. La primera se encuentra grabando la nueva serie de Carlos Montero, ‘Meet cute’, mientras que la segunda se encuentra en Valencia por el rodaje de ‘La Ruta’, de Atresplayer Premium.

Pero la salida de los personajes a los que ya conoce el gran público, la productora ha tenido que buscar algunos fichajes, como los que se anunciaron hace unos meses. Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Álex Pastrana y Ander Puig son los actores que interpretarán a los nuevos alumnos del Colegio Las Encinas.

Los que parece que sí seguirán junto a los nuevos fichajes son los personajes de los tres hermanos, encarnados por Carla Díaz, Martina Cariddi y Manu Ríos. Además, tienen bastantes posibilidades de continuar Pol Granch, junto a Valentina Zenere, André Lamoglia y Carloto Cotta.

