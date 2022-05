A finales de abril Olga Moreno rompió su silencio en SEMANA tras meses callada. Pues bien, semanas después de su impactante entrevista volverá a televisión, esta vez a Telecinco. La empresaria se sentará con Toñi Moreno en ‘Déjate querer’, espacio en el que, a buen seguro, se emocionará y es que está previsto que la sorprenda alguien de su pasado. Todavía se desconoce la fecha en la que se emitirá, una incógnita que su representante no ha resuelto a esta revista y que la cadena de momento se está reservando para las próximas semanas.

Este regreso tan esperado de Olga Moreno a televisión llega casi un año después de que Olga Moreno protagonizara ‘Ahora OA’, programa en el que dio la cara tras ‘Supervivientes’. Ha sido esta semana cuando la sevillana ha viajado a Madrid para las grabaciones del nuevo formato de Mediaset en el que hace muy poco estuvo Nacho Palau, el cual, por cierto, fue visto por 1.100.000 personas y anotó un 11,3 %. Tanto ella como Nacho tienen una gran historia detrás y muchas cosas que contar, por lo que, por el momento, están contando con pesos pesados en el inicio de ‘Déjate querer’.

Olga Moreno y su entorno no quieren pronunciarse todavía sobre su nueva entrevista en televisión, la cual ha avanzado La Razón. La exsuperviviente prefiere ser discreta y no contar nada aún sobre sus primeras sensaciones al regresar a televisión tras muchos meses alejada de ella. Cabe señalar que ha extrañado que no haya estado presente en los debates de ‘Supervivientes’, ya que en su día se dio dio por hecho que sería colaboradora, donde además defendería a ultranza a su gran amiga Ana Luque.

Aunque se desconoce el contenido y las preguntas que se le realizarán a Toñi Moreno en plató, nadie duda de que se hablará de Antonio David Flores. De su ruptura, de su posible divorcio y de si tiene ganas de volver a enamorarse. Quizás también se le pregunte el motivo por el que dejó de seguir hace unos días a su ex en redes sociales, un detalle que no pasó desapercibido para SEMANA. Olga comienza a pasar página y a avanzar poco a poco, tal y como demuestran sus últimos movimientos.

Su periplo en Madrid no se ha debido tan solo a cuestiones laborales. Olga Moreno también tenía pendiente una visita a su médico, pues en el mes de marzo se sometió a una lipoescultura junto a Rocío Flores y ahora le tocaba hacerse una revisión para comprobar que la recuperación estaba siguiendo su curso. Y parece que sí, ya que este miércoles contó en primera persona cuáles eran los complejos que le habían llevado a pasar por quirófano, así como si estaba contenta o no con el resultado. «No me la he hecho para adelgazar. Yo lo único que quería era que mi piel estuviera más lisita. La zona de la barriguita, me lo hice también en la parte interna de las piernas y la parte de los flancos»

