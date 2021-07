La mujer de Antonio David ha dado respuesta a Rocío Carrasco y ha dejado claro que ella no es la madre de Rocío Flores y de David: «Sus hijos están ahí, no soy una madre coraje».

Una semana después de alzarse como ganadora de ‘Supervivientes 2021‘, donde permaneció un total de 107 días aislada de lo que sucedía en España, Olga Moreno ha concedido una entrevista en Telecinco. En ‘Ahora, Olga’ ha podido responder a las preguntas de Carlos Sobera sobre todo lo que Rocío Carrasco ha dicho sobre ella en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

«No vengo a hablar de Rocío Carrasco, vengo a hablar de lo que se ha dicho sobre mí», arrancaba diciendo nada más sentarse el plató. Nerviosa, con la voz entrecortada, la sevillana aclaraba: «No sé explicarme, me da mucho miedo una cámara. He visto a mi familia derrumbada, desde mi marido a mi hija de ocho años, Lola, pero soy una persona muy fuerte y voy a estar siempre a su lado. Voy a estar siempre a su lado».

«Lo único que he hecho es darle mucho amor a unos hijos que no son míos»

Todavía está «en proceso» de asimilar todo lo que se ha dicho. «Me parece todo muy surrealista. Lo único que he hecho en estos 22 años es darle mucho amor a unos hijos que no son míos. Lo volvería a hacer. Me hubiese gustado que su madre hubiese estado allí siempre, porque lo hubiera hecho todo más fácil».

Al hablar de la hija de Rocío Jurado, ha lamentado su ausencia como madre en la vida de Rocío Flores y David: «No pierdo la esperanza nunca. Espero que en un futuro… Me encantaría que abriera los ojos. Sus hijos siempre han estado allí». Asimismo, destacaba que a lo largo de los últimos 25 años se ha limitado a dar amor y a cuidar a los hijos de Antonio David Flores: «No soy una madre coraje».

«Esos niños han necesitado mucho cariño»

Los colaboradores invitados al debate le han echado en cara que haya hablado en ‘SV’ de Rocío y de David y no tanto de su hija Lola. «No ha habido un solo día que no hable de mi Lola», se defendía. «Esos niños han necesitado mucho cariño. Yo los he llevado al médico, he tenido tutorías y he estado siempre con esos niños. Lo me voy a poner una medallita porque lo haría cualquiera que tiene una pareja con hijos».

De Rocío Flores ha querido dejar claro que «ha llamado muchas veces a su madre». Y ha recordado cuántas veces ella y su marido le han pedido que se pusiera en contacto con su madre. «En un Fin de Año le hemos dicho: ‘Llama a tu madre para felicitarla’. Sé perfectamente lo que ha hecho y ha llamado muchas veces a su madre. Me alegro y ojalá que lo siga haciendo». Más tarde se rompía: «Quiero a esos niños. ¿Es algo malo?».