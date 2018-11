11 La razón de la terapia

Nuria Roca ha hablado en ‘El Hormiguero’ sobre esto: “Yo llevo 20 y me gustaría hacer y deshacer la cama mucho más. He empezado a ir a terapia de pareja. Fui la semana pasada porque yo lo que quiero es llegar a los 45 años de casados. Es que yo no sé si necesitaba o no la terapia, así que decidí ir a probar. Era una consulta un poco extraña, pero a mí me gustó”.