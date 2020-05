Se avecinan nuevos contratiempos para los concursantes de ‘Supervivientes 2020’. Una nueva decisión tomada el Gobierno afectará de manera directa a quienes queden fuera del concurso en los próximos días. Incluso podría cambiar el curso de los acontecimientos en la final del ‘reality’.

Y es que, según una orden del Ministerio de Sanidad publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los viajeros que lleguen a España desde el extranjero, incluidos los procedentes de la UE o del espacio Schengen, deberán guardar una cuarentena de 14 días a su regreso a nuestro país. Esta medida se hará efectiva a partir del viernes 15 de mayo. Y estará vigente durante todo el Estado de Alarma, hasta el día 24, incluidas las posibles prórrogas. “Y muy probablemente durante todo el periodo de desescalada”, ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

¿Podrán sentarse los expulsados en los platós de Telecinco?

Esta nueva medida alterará la vuelta de los concursantes del concurso de Telecinco, ya que cuando lleguen no podrán ir al plató y tendrán que pasar 14 días en cuarentena. La nueva situación cambiará la manera en la que los participantes del concurso serán recibidos a su regreso. La cuarentena de dos semanas se hará con todo viajero internacional, «salvo algunas excepciones por razones de trabajo». Teniendo en cuenta esto, ¿podrán ponerse delante de las cámaras en las galas de los jueves al tratarse de un traslado por motivos laborales? ¿Se les permitirá ir a los estudios de Telecinco?

SEMANA se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, donde aseguran estar desbordados ante la solicitud de información referente a este aspecto. Aún no pueden precisar con exactitud en qué punto quedarían los concursantes de ‘Supervivientes’ que serán repatriados desde Honduras a partir del viernes 15 de mayo.

La productora del ‘reality’: «En todo caso se respetará la normativa de Sanidad»

Esta revista también se ha puesto en contacto con la productora del programa, Bulldog TV. Los responsables del programa aún están valorando cómo la medida alterará el retorno de los supervivientes. «Están estudiando el caso. Se han enterado esta tarde y no todavía cómo van a hacer, pero será en todo caso siguiendo los cursos legales. En todo caso se respetará la normativa de Sanidad», aseguran.

La orden de Salvador Illa establece el deber de la persona en cuarentena de “observar todas las medidas de higiene y/o prevención de la transmisión” del coronavirus, “en especial en lo que se refiere al contacto con convivientes”. Durante los 14 días de cuarentena, las autoridades sanitarias podrán contactar con los viajeros para realizar su seguimiento. Así pues, los próximos expulsados no solo deberán permanecer aislados esas dos semanas: también deben estar pendientes en todo momento de su estado de salud. Si aparecen síntomas como tos, fiebre, dificultad para respirar, malestar general u otros que hagan sospechar que se padece la Covid-19, deberán contactar por teléfono con los servicios sanitarios, indicando su situación de cuarentena por proceder del continente americano.

A día de hoy, las personas autorizadas a entrar en España por vía aérea y marítima son los ciudadanos españoles o residentes habituales acreditados, los trabajadores transfronterizos, los profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral. También aquellos que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad, según una orden del Ministerio del Interior complementaria de la de Sanidad, publicada también este martes en el BOE, que restablece temporalmente los controles fronterizos en el espacio Schengen.

¿Qué pasará con la final de ‘Supervivientes 2020’?

Estamos en la recta final del espacio. Y aunque la cadena aún no ha confirmado la fecha oficial de la final, ésta podría tener lugar a la vuelta de la esquina: entre el 24 de mayo y el 7 de junio. Si el Estado de Alarma sigue prolongándose podría darse el caso de que el programa llegue a su fin en el régimen excepcional en el que nos encontramos a causa de la crisis sanitaria global.

Y, tal y como están las cosas en nuestro país, no sería descabellado imaginar una final de ‘Supervivientes con intervenciones de los principales concursantes por videollamada. Incluso sin finalistas en el plató. No cabe duda de que la presente edición de ‘Supervivientes’ tiene todos los componentes para formar parte de la historia de la televisión. No solo por contar con Rocío Flores, la nieta de ‘la más grande’. También por haberse celebrado en una situación de pandemia global, con el planeta entero confinado en casa y en una situación de incertidumbre social y económica sin precedentes.