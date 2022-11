La franja horaria de la tarde sigue sin darle alegrías a Telecinco. La cadena privada lleva un tiempo ajustado y haciendo cambios en la parrilla de programación intentando así salvar su crisis de audiencias a la que se ha visto sometida en los últimos meses. Son muchos los cambios seguidos que ha hecho con algunos de sus formatos, estrenos y programas ya establecidos. Algo que no gusta a los telespectadores, ya que de un día para otro desconocen qué emite la cadena. Un nuevo cambio en la parrilla de programación de Telecinco hace entrever que los resultados no están siendo como esperaban.

Este miércoles se estrenaba la telenovela de éxito, ‘Café con aroma a mujer’, que ya se emitió en Netflix. A partir de las 19.00 horas se emitía un doble capítulo de estreno, compitiendo así directamente con ‘Y ahora Sonsoles’, el nuevo espacio que Sonsoles Ónega presenta en Antena 3 y que está consiguiendo buenos resultados, aunque no excelsos. A pesar de que Telecinco decidiera hacer ese cambio, no lograron cosechar grandes datos de audiencia. La serie estrenó con un doble capítulo que no llegó al millón de espectadores de audiencia media. La telenovela no logró mejorar la media de la cadena. Todo lo contrario. La empeoró todavía más.

Telecinco toma una decisión de última hora y alarga ‘Sálvame’

Esto ha hecho que los directivos de Mediaset tomaran una decisión a última hora y decidieran que este jueves la telenovela comenzase a las 19:15 horas, en lugar de la hora en punto. Con estos 15 minutos que le regalan a ‘Sálvame’ buscan competir directamente con Sonsoles Ónega que, gracias al batacazo de Telecinco, volvió a liderar en la tarde. el programa de Sonsoles Ónega cosechó un 11,8%. El espacio de la presentadora mejoró su media en 3 décimas, pero se dejó a casi 200.000 seguidores con respecto al pasado 1 de noviembre.

A pesar de esto, Antena 3 volvió a liderar este miércoles. Un éxito que celebró tanto la sobremesa (17,8%) como la tarde (13,7%), además del prime time, franja en la que superó el 18%, gracias a ‘El Hormiguero’ y ‘Joaquín, el novato’, que recibió a Pedro Duque como invitado. Por si fuera poco, para el programa de este jueves, ‘Y ahora Sonsoles’ ha preparado una gran exclusiva: la entrevista de Esther Doña, que se encuentra inmersa en una polémica tras su separación del juez Pedraz, quien ya habría encontrado de nuevo el amor. Con la visita de Esther Doña, uno de los personajes más candentes de la actualidad buscan arrebatarle todos los telespectadores posibles a la telenovela. No será hasta mañana cuando sepamos cómo le ha sentado a Telecinco este nuevo giro de guión. ¿Logrará levantar sus audiencias?