La tonadillera se está alejando de su núcleo, se ha enemistado con un gran amigo y su mejor escudero en televisión.

Desde que se desatara el enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera han sido muchos los que se han pronunciado al respecto y han tomado partido. El conflicto familiar no tiene pinta de arreglarse, al menos a corto plazo, y está provocando importantes daños colaterales. La artista ha roto lazos con un gran amigo y uno de sus más fieles defensores en televisión.

La tonadillera se está alejando de su núcleo. Luis Rollán da por finalizada su amistad con una persona a la que consideraba su «comadre». «Desde anoche mi camino no va en paralelo con el suyo. Para mí es triste y doloroso, y estoy decepcionado, es algo entre ella y yo», señalaba durante su intervención en ‘Viva la vida’. Añadía que no reconoce a la persona con la que habló tan solo unas horas antes.

“Por mi parte se ha roto mi amistad con Isabel Pantoja. En su mano está. Las amistades no es de uno, es de dos, es bilateral», ha afirmado con rotundidad. El colaborador detallaba que había existido un cruce de whatsApps que se prolongaron hasta las dos de la mañana del día anterior.

Su decepción era más que evidente y, sin poder contener la lágrimas, subrayaba que Isabel Pantoja estaba siendo muy injusta con él. «No me lo merezco». Además, ha explicado su posición: «A lo mejor otro en mi lugar se callaría, estaría en todo mi derecho de contar mis sentimientos, no me tengo que esconder absolutamente de nada. No puedo olvidar todo lo que hemos vivido, lo que la quiero, he sentido que no me lo merezco».

Sin entrar en demasiado detalles de la conversación que mantuvieron, sí que ha revelado la siguiente frase: «‘No tengo nada que hablar con nadie'», me dijo. ¿Yo soy nadie para ti?», ha manifestado con cierta indignación. «Pasan horas y dice determinadas cosas que a mí no me parecen lógicas. Yo me siento dolido». Ha explicado que la artista se remontó a meses atrás y le sacó a relucir un comentario que dijo Kiko Matamoros sobre ella en televisión calificándola de «egoísta» y él entonces no salió en su defensa. «Tengo la conciencia super tranquila. Lo único que he intentado es mediar dentro de mis posibilidades».

«Para mí es tan fea esta situación, tan dolorosa… Yo no reconozco a esta persona». Ha contado que estaba muy preocupado y que solo intentaba interesarse por su estado actual, pero la respuesta no fue la esperada. «Le digo de todo, todo lo que pienso, como se lo diría a un amigo. Es mi comadre y en mis malos momentos también ha estado ella».

Kiko Rivera interviene en directo

El DJ ha entrado brevemente en el programa para mostrarle su apoyo al colaborador: «Quiero dirigirme a mi amigo Luis, a mi primo. Te quiero con locura, no quiero verte llorar y como bien dices, no mereces que te traten así. Te llevo dentro de mi corazón, siempre. No llores por cosas que no tienen solución. Luis ha estado siempre, no solo con mi madre conmigo también».