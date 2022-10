Si hay una concursante explosiva en ‘MasterChef Celebrity 7’, esa es Norma Duval. A lo largo de las cuatro entregas, la actriz y vedette ya ha dado muestras claras de su temperamento. Si la primera semana estallaba contra su compañera Lorena Castell, este lunes la hemos visto perder los nervios durante la primera prueba de la noche. Y ha amenazado con abandonar.

Los jueces anunciaron que se trabajaría por parejas y la artista no dudó en asociarse con Lorena Castell. Pero el dueto de vedettes no resultó tan eficaz como pensaban. Ambas debían trabajar en dúo y por relevos. Mientras una cocinaba, la otra esperaba. Las dos debían replicar una serie de postres de alto nivel, pero a medida que avanzaba el desarrollo de la prueba afloraban los nervios. Finalmente, Norma Duval y Lorena Castell han tenido una dura discusión que casi termina con Norma yéndose del programa.

«¡Tía, te estoy diciendo que esto no lleva azúcar! Ahora en la ‘fondant’ se queda el azúcar por un lado, tía», comenzaba la presentadora de televisión. «Lorena, tranquila», replicaba la vedette. Lorena Castell respondía que ella lo estaba, pero que Norma no paraba de hacer lo que le daba la gana. «Estoy tranquila, pero tú haces lo que quieres y nos están grabando. Estamos perdiendo el tiempo. Estoy con un delantal negro y no me puedo meter a cocinar, pero veo que no estás haciendo nada», decía la colaboradora de ‘Zapeando.’ «Bueno pues me voy, ya está. Me voy del programa«, gritaba Normal mientras se quitaba el delantal.

En un momento de nervios, Norma Duval se ha sentido tentada de abandonar. Pero ha recapacitado. Su compañera salió detrás intentando frenarla. Y le pidió disculpas: «Norma, ven. No te vayas. Soy puro fuego y a veces me enciendo… Yo sé que tengo mucho temperamento, ahora me dices tú lo que quieras. Reconozco que soy muy temperamental y que le he gritado. No nos enfademos. Perdóname». Sus palabras hicieron que Norma se tranquilizase y volviera a su puesto de cocinado. Finalmente, ambas se reconciliaban y presentaban un ‘divertido’ plato a los miembros del jurado.

Las fuertes personalidades de Norma y Lorena han quedado patentes en el concurso, pero ambas han sido capaces de reconocer sus errores. Tras el susto, y superadas las diferencias entre ambas artistas, ha reinado de nuevo la paz. Incluso se atrevieron con una coreografía de vedette.

Las alegrías no le duraron demasiado a Norma Duval. En la prueba por equipos, los delantales negros fueron capitaneados por Isabelle Junot, y la ex de Marc Ostarcevic tuvo un nuevo encontronazo con una compañera, en este caso con María Escoté. Jordi Cruz quiso mediar entre ambas, pero Norma no daba su brazo a torcer: “Soy muy directa, es así”, espetaba. El chef catalán le echó en cara su fuerte carácter: “Pero también tienes la piel muy fina”. La diseñadora, por su parte, también reconoció que tiene “un pronto muy fuerte”.