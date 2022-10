La aventura de Norma Duval en ‘MasterChef Celebrity’ ha llegado a su fin. Este lunes, la vedette se ha quedado fuera del concurso de Televisión Española tras no haber logrado superar la prueba final. Tras varias semanas en la cuerda floja y protagonizando varios encontronazos con algunos de sus compañeros, la artista ha sido expulsada por decisión unánime del jurado. «No cocino tan bien como mis compañeros, pero que yo cocine. eso es un auténtico milagro. Yo pensé que iba a abandonar este mundo sin tocar un cazo. Solo por eso ha valido la pena. Ha sido una experiencia increíble, dura, difícil, única, diferente… No hay nada más duro en la vida que cuando tú no controlas todo. Yo en mi trabajo lo he controlado siempre todo, y estaba segura. Aquí me he notado muchas veces insegura», ha explicado al conocer el veredicto de los chefs.

«No me esperaba estar en un programa de cocina siendo tan mala cocinera… Me llevo un recuerdo maravilloso vuestro. Con Jordi he estado mucho en los exteriores y por eso para mí es muy especial. Con Samantha casi no he tenido tiempo de nada», ha destacado. «Mi paso por ‘MasterChef’ ha sido una experiencia totalmente distinta a lo que he hecho en mi vida. He aprendido a cocinar en ‘MasterChef’ y me voy contentísima».

Entre sus favoritos están Isabelle Junot -una de las grandes favoritas de esta edición- y María Zurita, por la que ella y los compañeros de concurso sienten un enorme afecto, ya que ha sabido ganarse el cariño de todos: «No os la perdáis. ¡Ojito, ojito!». Pepe Rodríguez se ha despedido de ella con unas cariñosas palabras: «Norma, nos ha encantado conocerte y saber cómo eres… Es el momento de colgar el delantal. Chao, Norma, adiós».

«Mi paso por ‘MasterChef’ ha sido totalmente distinta a cualquier cosa que hecho en mi vida», decía la artista antes de abandonar el programa. «Para mí es lo más difícil que he hecho. Lo más bonito es cuando terminas un trabajo, quedarte con lo bueno. Yo me quedo con todo lo bueno. He aprendido a cocinar y eso se lo debo a ‘MasterChef’. A Matías (su pareja) le voy a hacer una comida que va a flipar, no se lo va a creer ni él».

Tras la expulsión de Fernando Andina la semana pasada, esta semana las cocinas del programa de TVE se han tenido que despedir de Norma Duval, quien entró en el espacio de La 1 aclarando que nunca ha dedicado demasiado tiempo a cocinar. Eso sí, se confiesa adicta a la comida saludable. «Es curioso porque de pequeña no comía nada, odiaba la verdura y mi padre me castigaba por no comerla. Ahora es lo que más me gusta», explicó en una entrevista reciente en el diario ‘La Razón’.