7 También se une al mundo ‘influencer’

Con el paso del tiempo y su carácter curioso, así como su ánimo de superación, Nagore Robles se ha ido reinventando amoldándose a los nuevos tiempos. El mundo ‘influencer’ también ha sido el lugar donde la ex ‘gran hermana’ ha encontrado su plataforma para mostrar su día a día, sus looks, sus viajes y cómo no, su estado sentimental. Con un millón de seguidores, Nagore puede considerarse una ‘instagramer’ en toda regla.