Nagore Robles ha cargado muy duro contra María Patiño desde el plató de ‘Sálvame’ aprovechando que no estaba presente. También ha tenido recados para ana Rosa Quintana, Jordi González y hasta para Antonio David Flores

Nagore Robles se desenvuelve muy bien en la polémica y tiene la innegable capacidad de soltar pullitas al aire para que tan solo el destinatario sienta la punzada. Sin embargo, también tiene el arrojo suficiente para decir las cosas claras y sin andarse entre algodones, incluso a sabiendas de que se encuentra en ‘espacio enemigo’. Así sucedió en la tarde de este jueves cuando la presentadora acudía a ‘Sálvame’ a presentar las novedades en su programa, ‘Sobreviviré’, y aprovechó la visita para dejar claro que no le cae nada bien María Patiño. Una afirmación tajante que hace sin miedo a represalias, pues es tan solo su opinión, y no le importa que los amigos de la periodista puedan plantarle cara en defensa de su honor.

Nada importaba el motivo de la visita al plató vecino de ‘Sálvame’. Nagore Robles sabe que este tipo de cruce de programas suele ser afable y tiene como objetivo aunar fuerzas para remar juntos en la senda del éxito, pero ese no es su estilo y ha optado por disparar a diestro y siniestro y dejar que su polémica valoración sobre la personalidad y profesionalidad de María Patiño haga más ruido que una mera visita cordial. Así, la novia de Sandra Barneda ha hecho uso de los afilados cuchillos que llevaba preparados y se cobró su primera víctima opinando sobre María Patiño. La primera, porque no fue la única.

Nagore Robles ha dejado bien claro que María Patiño no le produce simpatía alguna, pero más allá de este sentimiento personal, también extiende su opinión al terreno profesional: “No me gusta como presentadora”, soltaba a modo de bomba en el plató donde la periodista tiene muy buenos amigos. Eso sí, tan solo Chelo García Cortés tuvo el valor de enfrentarse a la joven presentadora y recriminarle que esa crítica es injusta: “Pues perdona, pero María Patiño ha conseguido con todo su equipo poner ‘Socialité’ en los mejores índices de audiencia”. Este detalle poco o nada le importa a Nagore, que subía el nivel de sus reproches hacia la periodista: “He agradecido que no estés hoy”, decía a modo de mensaje directo mirando a la cámara a modo de reto, a sabiendas que Patiño no se quedará callada y responderá con la misma dureza, seguramente ya en su propio programa.

Nagore Robles ataca a diestro y siniestro

Una vez entrada en el barro, Nagore Robles no ha tenido reparos en decir lo que piensa de cada presentador que brilla en la cadena con luz propia. De Ana Rosa Quintana dice que “no nos gusta de vez en cuando”, una apreciación cauta sabiendo que la presentadora tiene un gran poder en Mediaset, que no fue medida cuando habló de Jordi González, que directamente dice que “no nos gusta”. Eso sí, delante de Carlota Corredera se ha cortado un poco y de ella dice que “me flipa”.

Faltaría menos y es que en sus manos estaba la buena promoción de su programa. Aprovechando que Nagore había rebajado algo sus dianas, Carlota aprovechó para dejarle claro que, para ella, “María es intocable”, a lo que esta ha respondido con el motivo por el cual no siente simpatía por Patiño y por lo que la considera mala presentadora: “No me gusta su ‘yo, yo, yo’. Tiene que dejar hablar más a los demás”, sentencia.

Ahora bien, menos clara ha sido a la hora de lanzar una pullita a Antonio David Flores. Al menos todos en las redes sociales creen que se refería a él. Carlota Corredera defendió a su equipo de colaboradores de ‘Sálvame’, diciendo que todos aportan mucho al programa y que no cualquiera se sienta entre ellos. Esta última apreciación fue aprovechada por la presentadora para volver al ataque, aunque esta vez algo más misteriosa: “Bueno, bueno, eso es discutible, que también habéis tenido aquí a alguno… a un señor que le gusta mucho la jardinería, por ejemplo”. Carlota supo a quién se refería y no indagó en el tema, optó por desviar la conversación y dejar que la supuesta alusión a Antonio David Flores se la llevase la corriente, aunque en las redes sociales han sabido interpretarlo y mucho juego ha dado.