El periodista y presentador catalán Ángel Casas ha muerto este sábado, 1 de octubre, a los 76 años. Llevaba casi una década arrastrando distintos problemas de salud y en 2020 se sometió a un trasplante de riñón. También sufrió la amputación de las dos piernas debido a una enfermedad circulatoria. Se hizo muy popular en la década de los 80 debido al programa ‘Ángel Casas Show’ que se emitía en ‘TV3’. Un espacio precursor de los ‘talk show’.

Ángel Casas era natural de Barcelona y había nacido en el barrio de Sants en 1946. Comenzó su trayectoria profesional en la radio, primero en Radio Juventud y más tarde, en Radio Barcelona. Llegó a la Televisió de Catalunya en 1984 donde estuvo al frente de ‘Àngel Casas Show’ lo que le hizo convertirse en una auténtica estrella de la cadena. Un espacio novedoso para la época en el que entrevistaba a grupos musicales y contaba con emisiones en directo. Recibió el Premio Ondas al mejor programa nacional de televisión en 1986. Televisión Española copió el formato y el periodista cultural se estrenó en la cadena pública con ‘Un día es un día’. También estuvo al frente de otros programas como ‘Los unos y los otros’, ‘Esto es lo que hay’ y ‘Tal cual’. Su último programa en televisión fue el espacio de entrevistas ‘Senyores i senyors’.

La retirada de Ángel Casas

Hace dos años, el periodista comunicó su retirada de la vida pública. Lo hizo a través de una nota que compartió en su perfil en las redes sociales bajo el título ‘Medical Mistery Tour’ donde relataba el calvario que había vivido por motivos de salud. También indicaba que su esposa le había donado un riñón. «El pasado 15 de enero, mi mujer me regaló un riñón y me lo trasplantaron. Dicen los médicos que se ve que fue un éxito y ahora voy con un riñón prácticamente nuevo, que funciona al cien por cien, y que no sé cómo agradecérselo a Olga: la amo».

También detallaba que a partir del trasplante «todo ha sido infernal, depresivo, maldito. Llevo cinco meses conviviendo con un dolor indescriptible a causa de una enfermedad a la que llaman calcifilaxia y que te destroza a lo vivo». Ángel Casas comunicaba así su retirada. «Esta renuncia a compromisos diversos incluye el cierre de este muro de Facebook y del blog angelcasasblog. Gracias a todos los que me habéis seguido con asiduidad y gracias por los comentarios. También gracias por los desacuerdos. La vida contemplativa empieza ahora sin ataduras ni compromisos. Desgraciadamente soy otro y quiero aprovechar la vida de otra manera. Los errores descomunales de los que cobran de mí para hacernos la vida más confortable, las aventuras y corrupciones de los chorizos más grandes del reino, los que han hecho de la épica ‘nostradíssima’ un engaño, los que nos han vendido y han arruinado el país con su incompetencia… No me interesan nada, no me interesan nada, no me interesan nada. Allá ellos».