Movistar Plus+ ha apostado por un nuevo formato culinario y de entrevistas llamado ‘Cinco Tenedores’ y presentado por Juanma Castaño y Miki Nadal. Los ganadores de ‘MasterChef Celebrity 6’ se unen en un programa que combina la cocina con invitados muy conocidos. Desde Carlos Herrera hasta Rossy de Palma, pasando por Mercedes Milá. Todos ellos tienen algo en común: quieren que los cocineros les preparen un plato con un ingrediente especial. Movistar+ ha realizado una presentación del programa a la que ha acudido SEMANA.

En ‘Cinco Tenedores’, Juanma y Miki formarán equipo con un famoso e ilustre pinche. Ambas parejas competirán para ver quién realiza el mejor plato y durante el cocinado conversarán, reirán, discutirán y descubrirán sus facetas más desconocidas. Después el famoso invitado elegirá si gana la pareja de Miki Nadal y un famoso o la de Juanma Castaño y otro personaje conocido.

Su primer programa se emitirá el 27 de marzo y el resto llegará cada domingo. En este primer espacio se cuenta con Carlos Herrera como invitado, mientras que Ana Peleteiro formará tándem con Juanma y Leo Harlem hará lo propio con Miki. Realizado en colaboración con Shine Iberia, Macarena Rey -productora del espacio- ha afirmado que «el desempate de ‘MasterChef Celebrity’ llega con ‘Cinco Tenedores’. Ellos son muy competitivos. Uno más que el otro.»

Se distancian del formato de Bertín Osborne

Juanma Castaño ha iniciado la presentación afirmando que «pensé que lo iba a pasar mejor de lo que lo he pasado. Hacer dos cosas a la vez es difícil. Fue complicado hacer una entrevista entretenida mientras cocinaba». Además, el locutor de radio ha añadido bromeando que «trabajar con Miki está siendo un placer, y eso me avergüenza. No tengo porqué perdonarle todo lo que me ha hecho». Por su parte, Miki Nadal ha comentado que «lo he disfrutado mucho. No había hecho nunca entrevistas y estoy aprendiendo mucho con Juanma. Para mí es uno de los mejores entrevistadores de España».

Preguntados sobre si tuvieran que formar una nueva pareja para otra temporada y tuvieran que elegir entre sus compañeros de edición, Juanma Castaño no ha dudado en decir que lo haría con «Carmina Barrios. Porque te ríes, cocina bien, guisa, te lo pasas bien. Yo con Carmina al fin del mundo». Por su parte, Miki Nadal ha dicho que lo haría con «Belén López. Ella siempre está bailando y es muy alegre». Por otro lado, el formato se ha comparado con ‘Mi casa es la tuya‘ de Bertín Osborne, cuando cocina con sus distintos invitados, y Juanma Castaño ha bromeado, diciendo que «a Bertín se lo hacen seguro». Al final ha sido Miki Nadal el que ha señalado que «nosotros competimos entre nosotros. Hay competición. Esa es la principal diferencia».

Te interesará saber...