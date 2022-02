Mercedes Milá vuelve a tener trabajo en Movistar Plus+. A sus 70 años, la periodista empezará a grabar muy pronto seis nuevos programas de ‘Milá vs Milá‘, que conformarán la segunda temporada del formato tras el éxito que ha tenido la primera entrega desde su estreno.

En este novedoso formato, la expresentadora de ‘Gran Hermano’ regresa a un plató para reencontrarse y volver a entrevistar, años después, a grandes personalidades del panorama nacional. En la primera temporada se contó con José María García, Massiel, Manuela Carmena, Lola Herrera, Ramoncín y Joan Manuel Serrat como invitados.

En las nuevas entregas de ‘Milá vs Milá’, la periodista recibirá a seis personajes destacados de nuestra sociedad para conversar con calma y revivir sus entrevistas pasadas. Veremos cómo ha cambiado su forma de vivir, de pensar y cómo han evolucionado personal y profesionalmente. Mercedes Milá volverá ser la anfitriona que preguntará y que escuchará desde la complicidad que da el reencuentro del pasado compartido.

Movistar Plus+ apuesta por las docuseries

Pero Movistar+ no solo ha apostado por entrevistas y entretenimiento, sino que últimamente ha apostado fuerte por el terreno de las docuseries. Su último éxito ha sido ‘El crimen de la guardia urbana’, un true crime sobre el asesinato de un joven agente de la Guardia Urbana que murió a manos de su pareja y su amante. Este éxito ha hecho que se apueste por comprar los derechos de una nueva temporada a TV3, creadora del formato, con casos autoconclusivos en sus episodios.

Además, esta no será la única docuserie que verá la luz a lo largo de febrero, sino que Movistar Plus+ ha preparado un nuevo formato de este estilo, centrado ahora en el narcotráfico de la costa gallega. Sobre lo que se verá en este espacio, el director Víctor Méndez afirma que «en ‘Narcogallegos’ veremos operaciones antidroga en pleno desarrollo, en vivo, pero no solo escucharemos lo que dice la policía o vigilancia aduanera. También escucharemos las conversaciones que mantienen los narcotraficantes, con sus propias voces, en pleno transporte de cocaína».

