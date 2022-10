Durante las últimas semanas, Tamara Falcó se ha convertido en el objetivo de todas las miradas. Su ruptura con Íñigo Onieva tan solo un días después de anunciar su compromiso por culpa de una deslealtad del ingeniero hizo que fuera una de las mujeres más buscadas de nuestro país. Sus apariciones públicas estaban repletas de medios de comunicación que querían escuchar de primera voz qué había ocurrido en su vida a nivel sentimental. Cada una de sus salidas y apariciones eran analizadas con lupa y todos estamos pendientes de cómo va evolucionando tras su separación. Además, en el programa que trabaja, ‘El Hormiguero’, ha hablado largo y tendido sobre lo ocurrido. Pero no será este jueves, que ha faltado a su puesto de trabajo.

Tamara Falcó es una habitual en la mesa de tertulia de los jueves en la noche. La diseñadora junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo analizan todo lo que ocurre en la actualidad, tanto social como política. Un debate que suele dar muchos titulares e incluso enfrentamientos entre los propios colaboradores, que cada uno, evidentemente, tiene su punto de vista. Nada más sentarse en la mesa, Pablo Motos ha anunciado que Tamara Falcó hoy no iba a poder estar presente. ¿Por qué? Será la pregunta de muchos de vosotros. El presentador ha asegurado que no ha podido acudir porque se encuentra de «viaje». Sin embargo ha sido cauto y no ha querido revelar en qué lugar del mundo se encuentra. «Casi se me escapa pero mejor no. Vamos a dejarla un poco descansar», decía el popular presentador.