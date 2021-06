Pablo Motos aclara los motivos por los que la ‘socialité’ no ha ido al programa.

Una vez más, Tamara Falcó ha vuelto a faltar al programa de Pablo Motos. La semana pasada, la colaboradora regresaba a ‘El Hormiguero’ tras dos de ausencia. Cuando la audiencia del programa pensaba que no volvería a faltar, este jueves ha vuelto a ausentarse de la mesa de la tertulia.

«Está todavía con el curso de ‘Le Cordon Bleu»

En sus dos primeras faltas al trabajo, el presentador explicaba los motivos ante sus compañeros de debate: su compromiso con la escuela de cocina Le Cordon Bleu se lo impedían. En esta ocasión, la causa vuelve a ser la misma. Así lo ha aclarado el de Requena: «No puede venir esta semana porque está todavía con el curso de ‘Le Cordon Bleu’. Por cierto, ha aprobado el teórico, luego tendrá el práctico, como en el carnet de conducir», bromeaba.

El presentador no dudaba en continuar con la guasa y, al dar pie a Nuria Roca, Cristina Pardo, Juan del Val y María Dabán, la sustituta de Tamara, la llamaba por el nombre de la ‘socialité’. «Te he confundido con ella», decía. Dabán le respondía entre risas: «Nos parecemos mucho, la verdad, soy su doble de acción».

Lo cierto es que las últimas semanas han sido especialmente ajetreadas para la Marquesa de Griñón. A su apretada agenda social se han sumado los compromisos con la prestigiosa academia de cocina, en la que prepara su formación como cocinera. Un premio que obtuvo tras ganar la cuarta edición de ‘MasterChef Celebrity 4’. Ya está a punto de terminar el curso, por lo que no quiere perderse nada. Siempre exigente consigo misma, la madrileña quiere estar a la altura de las circunstancias y dar lo mejor de sí misma en la recta final de este proceso que la ayudará, si ella lo desea, a dedicarse de manera profesional a las artes culinarias.

De momento triunfa en la tele, que no es poco. Y en el amor. Su relación con Iñigo Onieva va viento en popa. Y no puede ocultar que se siente feliz. Hace unos días, en el programa de Antena 3, bromeaba con los rumores sobre una posible infidelidad de su novio. En la tertulia de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos quiso saber si alguno de ellos cotillea el móvil de su pareja. Y esta era la respuesta de la artistócrata: «¡Estoy pensado en lo que se ha dicho de mi pareja en las últimas semanas. ¡Lo más normal es que le espiase el móvil!«.

No cabe duda de que la hija de Isabel Preysler se ha tomado con mucho sentido del humor los dimes y diretes en torno a su chico. Pero ella confía plenamente en él: «Es que además tengo su código», confesaba. «¡Es tan pardillo que encima me da su código! No veo ni mis propios whatsapps, ¿voy a leer los de él? ¡Si los leo en diagonal!».