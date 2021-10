Sonsoles Ónega se ha mostrado muy enfadada después de que varios colaboradores de ‘Ya es mediodía’ tacharan de despilfarro el 12 de octubre.

El Día de la Hispanidad no solo ha copado titulares por la ausencia de la Princesa Leonor o por los guiños que le ha hecho la Reina Letizia con su look. Ni mucho menos. Horas después de que tuviera el desfile militar, el gran despliegue ha dado que hablar y es que hay quien no está de acuerdo con que se destine una gran cantidad de dinero a la celebración de este día. Más de 2500 militares, aviones, helicópteros o centenares de vehículos son solo algunos de los números que componen esta cita y el cómputo supone un montante de varios ceros. En concreto, el pasado año se desembolsó más de 900.000 euros, siendo este un asunto que se ha debatido en ‘Ya es mediodía’ este miércoles. Mientras varios de los tertulianos aseguraban que era una locura gastarse ese dinero en tan solo unas horas, Sonsoles Ónega ha sacado la cara por su gran amiga, Letizia.

«¿Qué despilfarro había en el desfile? Todo el Estado está representado. No me lo lleves a los coches oficiales. Son coches del Estado. Un poco de cordura», ha dicho. La presentadora del espacio de televisión considera necesario que se lleve a cabo un despliegue de este estilo, entre otras cosas, porque hay cientos de personalidades a las que se debe de proteger. Para ellos se dedican una serie de coches oficiales, aunque no todo el mundo lo apoye de igual manera. «Que vayan todos en metro, en bici…», ha dicho Sonsoles Ónega al comienzo del programa muy irónica.

La comunicadora se mostraba muy enfadada y no estaba de acuerdo con que algunos de sus compañeros analizaran este día de una manera tan fría, según ella. «El Estado tiene que tener su propia dignidad», sentenciaba. Arrepentida de haber dejado que se debatiera este asunto que ella veía tan claro, Sonsoles Ónega ha zanjado la polémica. «Os tendría que haber cortado antes porque es un debate que no resiste (…) Es un análisis muy frívolo», añadía.

Algunos de los colaboradores no se mostraban satisfechos con que se terminara con este asunto de manera unilateral, entre ellos, Benjamín López, que cuestionaba el motivo por el que frenaba así el diálogo. «Porque tengo una escaleta deliciosa para ofrecer a la audiencia”, ha respondido. Así, Sonsoles Ónega ha salido del paso y ha defendido una de las citas oficiales en las que la Reina Letizia ha acaparado totas las miradas. Lejos de quedarse callada, la periodista ha estallado contra sus compañeros, quienes tildaban de despilfarro el desfile del 12 de octubre.