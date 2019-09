4 Su miedo a la convivencia

Mila reconoció en el espacio donde colabora que lo que más miedo le da de entrar en ‘GH VIP 7’ es la convivencia. «Soy una persona complicada. No lo he tomado con sentido del humor al principio. Tengo mis cosas dentro. No soy una persona fácil de convivir. Hay quien me ha advertido: Ten cuidado, que Adara es complicada… Yo también soy complicada».